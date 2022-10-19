Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2022 год: как распределят финансы

Октябрь, 18 в 21:43

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2022 год.

– Это решение обеспечит непрерывность и своевременность пенсионных выплат и в дальнейшем, с учетом особенностей завершения бюджетного периода, – говорится на сайте Урядового портала.

Принятый бюджет ПФУ определяет общую сумму доходов бюджета Пенсионного фонда Украины на 2022 год в сумме 594,2 млрд грн, из которых собственные поступления составляют 386,5 млрд грн.

– В частности, 355,6 млрд грн – сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Еще 207,7 млрд грн – это средства Государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам (в том числе 0,815 млрд грн на выплату ежегодной разовой помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований) и дефициту средств Пенсионного фонда Украины в размере 18,2 млрд грн, — сообщается на сайте.

Отмечается, что расходы бюджета ПФУ на 2022 год предусмотрены в размере 594,2 млрд грн и учитывают все социальные обязательства для обеспечения своевременных выплат пенсионерам в полном объеме.

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