Октябрь, 18 в 12:11

На 18 октября официальный курс евро вырос на 8 коп. – до 35,61 грн. Курс доллара в Нацбанке остается неизменным – 36,56 грн, однако в банковских обменниках стоимость американской валюты может отличаться.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Какой курс валют в банках Украины 18.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 38,0 грн 39,0 грн Доллар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,3 грн 39,20 грн Доллар 40,25 грн 40,95 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,95 грн 37,48 грн Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,6 грн 39,1 грн Доллар 40,5 грн 40,9 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,6 грн 39,8 грн Доллар 40,20 грн 40,85 грн

Заметим, что с началом октября доллар в обменниках подорожал. Курс валют в банках Украины также прыгает.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк