Курс валют на 18 октября: евро и доллар немного подорожали
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На 18 октября официальный курс евро вырос на 8 коп. – до 35,61 грн. Курс доллара в Нацбанке остается неизменным – 36,56 грн, однако в банковских обменниках стоимость американской валюты может отличаться.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Какой курс валют в банках Украины 18.10.2022:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,3 грн
|39,20 грн
|Доллар
|40,25 грн
|40,95 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,95 грн
|37,48 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,6 грн
|39,1 грн
|Доллар
|40,5 грн
|40,9 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,6 грн
|39,8 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,85 грн
Заметим, что с началом октября доллар в обменниках подорожал. Курс валют в банках Украины также прыгает.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк