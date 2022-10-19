Евро резко подорожал на 33 копейки: курс валют в Украине на 19 октября
Нацбанк Украины на среду, 19 октября, установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 35,94 грн/€. То есть за день европейская валюта подорожала на 33 копейки.
Стоимость доллара остается неизменной с 22 июля, когда НБУ зафиксировал ее на новом уровне – 36,56 грн/$, однако в банках и обменниках курс может отличаться.
Какой курс валют в банках Украины 18.10.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,15 грн
|39,15 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,35 грн
|39,25 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,05 грн
|37,48 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,6 грн
|39,1 грн
|Доллар
|40,5 грн
|40,9 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,4 грн
|39,6 грн
|Доллар
|40,2 грн
|40,8 грн
Курс доллара в обменниках сегодня варьируется в диапазоне 40,65-40,75 грн, на черном рынке валюту можно продать по 40,65 грн/$, а купить – по 40,8 грн/$.
За евро в обменниках предлагают 39,05 грн, а продают по 39,3 грн. На черном рынке стоимость евровалюты варьируется от 38,05 до 39,33 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк