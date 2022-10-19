Октябрь, 19 в 12:30

Нацбанк Украины на среду, 19 октября, установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 35,94 грн/€. То есть за день европейская валюта подорожала на 33 копейки.

Стоимость доллара остается неизменной с 22 июля, когда НБУ зафиксировал ее на новом уровне – 36,56 грн/$, однако в банках и обменниках курс может отличаться.

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Какой курс валют в банках Украины 18.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,15 грн 39,15 грн Доллар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,35 грн 39,25 грн Доллар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,05 грн 37,48 грн Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,6 грн 39,1 грн Доллар 40,5 грн 40,9 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,4 грн 39,6 грн Доллар 40,2 грн 40,8 грн

Курс доллара в обменниках сегодня варьируется в диапазоне 40,65-40,75 грн, на черном рынке валюту можно продать по 40,65 грн/$, а купить – по 40,8 грн/$.

За евро в обменниках предлагают 39,05 грн, а продают по 39,3 грн. На черном рынке стоимость евровалюты варьируется от 38,05 до 39,33 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк