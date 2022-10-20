Наличный евро подешевеет: курс валют в Украине 20 октября
Фото: Pixabay
По состоянию на 20 октября официальный курс европейской валюты несколько снизился.
Об этом сообщается в Национальном банке Украины.
Так, сегодня курс евро НБУ установил на уровне 35,94 грн, а сегодня на 18 коп. дешевле – 35,76 грн. Официальный курс американского доллара остается без изменений – 36,56 грн, однако на межбанке его цена варьируется.
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Какой курс валют в банках Украины 20.10.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,35 грн
|39,20 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,6 грн
|39,1 грн
|Доллар
|40,5 грн
|40,9 грн
Напомним, что Нацбанк Украины 19 октября установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 35,94 грн/€. То есть за день европейская валюта подорожала на 33 копейки.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк,