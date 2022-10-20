Октябрь, 20 в 12:16

По состоянию на 20 октября официальный курс европейской валюты несколько снизился.

Об этом сообщается в Национальном банке Украины.

Так, сегодня курс евро НБУ установил на уровне 35,94 грн, а сегодня на 18 коп. дешевле – 35,76 грн. Официальный курс американского доллара остается без изменений – 36,56 грн, однако на межбанке его цена варьируется.

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Какой курс валют в банках Украины 20.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,0 грн 39,0 грн Доллар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,35 грн 39,20 грн Доллар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта покупка продажа Евро 38,6 грн 39,1 грн Доллар 40,5 грн 40,9 грн

Напомним, что Нацбанк Украины 19 октября установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 35,94 грн/€. То есть за день европейская валюта подорожала на 33 копейки.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк,