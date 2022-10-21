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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожало: курс валют в Украине на 21 октября 2022

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро подорожало: курс валют в Украине на 21 октября 2022
Фото: Depositphotos

На 21 октября официальный курс евро подорожал на 12 коп. и сейчас стоит 35,88 грн. Курс доллара Национальный банк не менял – 35,56 грн.

Об этом сообщается в Национальном банке Украины.

Заметим, что в банковских обменниках стоимость наличной валюты отличается от официальных курсов.

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Какой курс валют в банках Украины 21.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,0 грн 39,0 грн
Доллар 39,85 грн 40,35 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,40 грн 39,20 грн
Доллар 40,30 грн 40,90 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,85 грн 37,44 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,7 грн 39,0 грн
Доллар 40,4 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,10 грн 39,30 грн
Доллар 40,20 грн 40,80 грн

По состоянию на 20 октября официальный курс европейской валюты несколько снизился.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен Банк, УкрСиббанк

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