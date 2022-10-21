Октябрь, 21 в 11:14

На 21 октября официальный курс евро подорожал на 12 коп. и сейчас стоит 35,88 грн. Курс доллара Национальный банк не менял – 35,56 грн.

Об этом сообщается в Национальном банке Украины.

Заметим, что в банковских обменниках стоимость наличной валюты отличается от официальных курсов.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 21.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,0 грн 39,0 грн Доллар 39,85 грн 40,35 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,40 грн 39,20 грн Доллар 40,30 грн 40,90 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,7 грн 39,0 грн Доллар 40,4 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,10 грн 39,30 грн Доллар 40,20 грн 40,80 грн

По состоянию на 20 октября официальный курс европейской валюты несколько снизился.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк