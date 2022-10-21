Евро подорожало: курс валют в Украине на 21 октября 2022
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На 21 октября официальный курс евро подорожал на 12 коп. и сейчас стоит 35,88 грн. Курс доллара Национальный банк не менял – 35,56 грн.
Об этом сообщается в Национальном банке Украины.
Заметим, что в банковских обменниках стоимость наличной валюты отличается от официальных курсов.
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Какой курс валют в банках Украины 21.10.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Доллар
|39,85 грн
|40,35 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,40 грн
|39,20 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,90 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,7 грн
|39,0 грн
|Доллар
|40,4 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,10 грн
|39,30 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,80 грн
По состоянию на 20 октября официальный курс европейской валюты несколько снизился.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк