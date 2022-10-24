Наличные доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют в Украине 24 октября
Фото: НБУ
По состоянию на 24 октября официальный курс европейской валюты снизился и сейчас стоит 35,63 грн. То есть за выходные евро подешевело на 25 коп.
Официальный курс доллара Национальный банк оставляет без изменений – 36,56 грн.
В банковских обменниках курс доллара и евро сегодня снизился.
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Какой курс валют в банках Украины 24.10.2022:
Курс валют в ПриватБанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,3 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,3 грн
|39,1 грн
|Доллар
|40,2 грн
|40,8 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,2 грн
|38,9 грн
|Доллар
|40,2 грн
|40,6 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,0 грн
|39,2 грн
|Доллар
|40,0 грн
|40,6 грн
В сентябре 2022 года население Украины продало коммерческим банкам $1,469,1 млн безналичной валюты и купило $1 638,7 млн (в эквиваленте). Чистая покупка валюты достигла $169,6 млн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк