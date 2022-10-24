Октябрь, 24 в 10:48

По состоянию на 24 октября официальный курс европейской валюты снизился и сейчас стоит 35,63 грн. То есть за выходные евро подешевело на 25 коп.

Официальный курс доллара Национальный банк оставляет без изменений – 36,56 грн.

В банковских обменниках курс доллара и евро сегодня снизился.

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Какой курс валют в банках Украины 24.10.2022:

Курс валют в ПриватБанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,0 грн 39,0 грн Доллар 39,8 грн 40,3 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,3 грн 39,1 грн Доллар 40,2 грн 40,8 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,2 грн 38,9 грн Доллар 40,2 грн 40,6 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,0 грн 39,2 грн Доллар 40,0 грн 40,6 грн

В сентябре 2022 года население Украины продало коммерческим банкам $1,469,1 млн безналичной валюты и купило $1 638,7 млн (в эквиваленте). Чистая покупка валюты достигла $169,6 млн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк