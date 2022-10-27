Наличный евро подорожал: курс валют в Украине 27 октября
Фото: Pixabay
На 27 октября официальный курс европейской валюты вырос на 56 коп. и сейчас евро стоит 36,64 грн. Днем ранее Нацбанк продавал евро за 36,08 грн.
Официальный курс американского доллара остается по-прежнему – 36,56 грн, однако на межбанке его цена варьируется.
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Какой курс валют в банках Украины 27.10.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,4 грн
|39,4 грн
|Доллар
|39 грн
|39,5 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,3 грн
|39,3 грн
|Доллар
|39,3 грн
|40,4 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,8 грн
|39,5 грн
|Доллар
|39,5 грн
|40,2 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,5 грн
|39,5 грн
|Доллар
|39,2 грн
|40,0 грн
Ранее сообщалось, что с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк