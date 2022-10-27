Октябрь, 27 в 9:10

На 27 октября официальный курс европейской валюты вырос на 56 коп. и сейчас евро стоит 36,64 грн. Днем ранее Нацбанк продавал евро за 36,08 грн.

Официальный курс американского доллара остается по-прежнему – 36,56 грн, однако на межбанке его цена варьируется.

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Какой курс валют в банках Украины 27.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,4 грн 39,4 грн Доллар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,3 грн 39,3 грн Доллар 39,3 грн 40,4 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,8 грн 39,5 грн Доллар 39,5 грн 40,2 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,5 грн 39,5 грн Доллар 39,2 грн 40,0 грн

Ранее сообщалось, что с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк