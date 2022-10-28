Реальные зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть – НБУ

Октябрь, 28 в 17:25

В НБУ заявили, что рынок труда стабилизировался на низком уровне, а номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13% прежде всего за счет частного сектора. В реальном измерении они уменьшаться на четверть.

— В дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и происходить на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах. Возобновятся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции, — говорится в инфляционном отчете НБУ.

Сообщается, что уровень безработицы будет сохраняться в долгосрочной перспективе.

— Безработица еще долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций. Несмотря на определенное оживление экономической активности, большинство предприятий все еще работает значительно ниже довоенного уровня загруженности, — сообщают в НБУ.

Отмечается, что количество вакансий хотя и возросло в сравнении с мартом-апрелем, все еще остается в 2-3 раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше того, что было до полномасштабной войны.

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В частности, сохраняются региональные и секторальные диспропорции. Так, в сентябре, по данным сайтов поиска работы, на Киев приходилось около 30% всех актуальных вакансий в Украине. Подавляющее большинство профессий — это сферы обслуживания, торговли и рабочие специальности.

Рост количества резюме несколько замедлился из-за оживления спроса на рабочую силу, мобилизацию и миграцию за границу. Однако количество резюме все еще значительно превышает показатели прошлого года. По данным сайтов поиска работы, их число увеличилось в 1,5 раза.

— В дальнейшем уровень безработицы будет постепенно снижаться, однако оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны. Из-за выезда части квалифицированной рабочей силы за границу может возникнуть заметный дефицит работников в отдельных видах экономической деятельности, например, строительстве, что будет определять рост зарплат в соответствующих отраслях, — говорится в НБУ.

Однако со стороны отдельных видов деятельности, производственные мощности которых наиболее пострадали от военных действий, спрос на работников будет оставаться сравнительно слабым, что, соответственно, будет тормозить процесс сокращения уровня безработицы.

Кроме того, в НБУ отметили, что в 2023 году, согласно проекту Госбюджета, рост социальных выплат будет сдержан и будет соответствовать увеличению прожиточного минимума. В дальнейшем их рост ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета.