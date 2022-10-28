Военное руководство и руководители банков: в Украине согласовали очередной пакет санкций против РФ

Октябрь, 28 в 13:12

В Украине согласовали очередной пакет санкций против представителей власти Российской Федерации, которые причастны к началу полномасштабной войны в Украине, поддерживают или способствуют агрессии, создают угрозу безопасности украинцев.

По данным Министерства экономики, соответствующие предложения рекомендовали к представлению на рассмотрение СНБО на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики 27 октября. В новом пакете санкций фигурирует более 1 тыс. человек:

представители власти государства-агрессора,

военное руководство РФ,

руководители российских банков.

Санкции вступят в силу после рассмотрения и вынесения решения СНБО, введения соответствующего решения в действие указом президента Украины.

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкции против более 3,8 тыс. человек из России. По ее мнению, Украина не настроена останавливаться, а все военные преступники РФ будут наказаны.