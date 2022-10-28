Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Военное руководство и руководители банков: в Украине согласовали очередной пакет санкций против РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

В Украине согласовали очередной пакет санкций против представителей власти Российской Федерации, которые причастны к началу полномасштабной войны в Украине, поддерживают или способствуют агрессии, создают угрозу безопасности украинцев.

По данным Министерства экономики, соответствующие предложения рекомендовали к представлению на рассмотрение СНБО на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики 27 октября. В новом пакете санкций фигурирует более 1 тыс. человек:

  • представители власти государства-агрессора,
  • военное руководство РФ,
  • руководители российских банков.

Санкции вступят в силу после рассмотрения и вынесения решения СНБО, введения соответствующего решения в действие указом президента Украины.

Сейчас смотрят

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкции против более 3,8 тыс. человек из России. По ее мнению, Украина не настроена останавливаться, а все военные преступники РФ будут наказаны.

Читайте
Бадоева и Седокова: группа Ермака-Макфола подготовила карту санкций против пропагандистов РФ

Источник: Минэкономики
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка