Октябрь, 31 в 17:00

Переход полномасштабной войны в затяжную стадию усиливает риски для экономики Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в обнародованных 31 октября итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины. Этот комитет является консультативным внутренним органом НБУ.

– Среднесрочные и долгосрочные риски для экономического развития усиливаются. Война перешла в затяжную стадию, а террористические акты со стороны РФ приобретают черты спланированной масштабной кампании. В результате украинская экономика и в дальнейшем несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала, — подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ также обратили внимание на риск полного прекращения работы Черноморского зернового коридора, по которому осуществляется экспорт украинских зерновых. На днях РФ объявила о выходе из соглашения. Несмотря на это, Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов с зерном через коридор.

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Среди рисков центробанк назвал и дальнейшую блокировку Россией украинских портов на Черном море.

Все это усугубляет риски угнетения экономической активности в Украине, а также может ощутимо разбалансировать ожидания инфляции и валютного курса.

Как отметили в Нацбанке, в таких условиях важна дальнейшая финансовая поддержка Украины со стороны международных партнеров.

В то же время, краткосрочные риски для украинской экономики наоборот ослабели. Это стало результатом успехов Вооруженных сил Украины на фронте, адаптации бизнеса и украинцев к военному положению, активизации международной помощи. Кроме того, положительное влияние оказали антикризисные меры Нацбанка и Кабинета министров.

– Экономическая активность стабилизировалась, хотя и на более низком уровне, чем до войны. В то же время функционирование зернового коридора способствовало возобновлению экспорта, который осенью достиг самых высоких значений с начала войны, — добавили в НБУ.

Помощь западных партнеров помогла поддерживать уровень международных резервов Украины и стабильность курса национальной валюты.

Учитывая баланс рисков, члены комитета единогласно поддержали сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%. Отмечается, что после ее роста в июне этого года многие банки в Украине с частным капиталом повысили ставки по депозитам украинцев до 15–20%. А доходность ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) на вторичном рынке со сроками погашения от одного года приближается к уровню выше 20%.

– Повышение Министерством финансов ставок по гривневым внутренним облигациям привело к увеличению спроса на них… С другой стороны, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022–2023 годах. Это ощутимо ограничивает спрос на эти инструменты, – добавили в НБУ.

Поэтому украинцы вместо облигаций и депозитов часто ищут другие пути защиты своих сбережений: в частности, через покупку иностранной валюты и импортных товаров.

В НБУ прогнозируют, что в 2022 году инфляция в Украине составит около 30%, а ВВП сократится на 31,5%.

Недавно Национальный банк Украины уже в третий раз сохранил учетную ставку на уровне 25%. Центробанк повысил ее до этого уровня в июне.