Не простые, а золотые: что не так с ценами на яйца в Украине

Октябрь, 31 в 21:53

В Украине резко подскочили цены на яйца и эксперты прогнозируют, что это еще не конец. Так, к концу года ожидается продолжение роста.

Только с августа десяток яиц подорожал с примерно 30 гривен до как минимум 70.

Киевляне приучились покупать яйца большими лотками – так получается дешевле, чем за десяток, где ты платишь еще и от 5 до 7 гривен за упаковку.

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Также более дешевые яйца можно найти на рынке – в отличие от супермаркета, там есть наивысшая категория, гулливеры, по 66 гривен за десяток со скидкой. Их привозят из птицефабрики без посредников.

Продавцы объясняют: за последние недели крупнейшие поставщики яиц в Украине начали стремительно – более чем на 60% – повышать оптовые цены. Поэтому стоимость яиц в магазинах и на рынках выросла с 32 гривен за десяток в конце августа до 70 гривен в октябре.

На жалобы потребителей отреагировали в Антимонопольном комитете. Заявили – начинают расследование.

Впрочем, экономический эксперт Олег Пендзин в яичный заговор не верит. Говорит, что такие цены можно обосновать.

– 70% стоимости яйца – это комбикорм. Комбикорм – это кукуруза. Кукуруза выросла на 60% на мировом рынке. Дальше. 95% яиц, которые мы с вами едим, это птицефабрика. Птицефабрика – это отопление. Что делается с энергоносителями – не нужно никому рассказывать. Ну, то есть это тоже в цену себестоимости товара, – рассказал он.

Эксперт добавил со ссылкой на инсайдерскую информацию, что прямая себестоимость яйца где-то на уровне 40-42 гривен за десяток.

– А теперь торговая надбавка – 10%. Теперь довезти, теперь упаковать. 5 гривен упаковка, – объяснил он.

В Минагрополитики добавляют: из-за войны еще и существенно сократилось производство. В оккупации оказался птицекомплекс Чернобаевский – один из крупнейших производителей яиц в Херсонской области и в Украине в целом. Из-за обстрелов перестала работать и Богодуховская птицефабрика на Харьковщине.

А также – одно из самых мощных производств на Донетчине, которое ежедневно давало около полумиллиона яиц. Все разбомбила русская армия. Куры – погибли.

В Союзе птицеводов говорят, что Украина потеряла до 20% производства яиц. Предложение на рынке сократилось – цены, соответственно, подскочили. Впрочем, эксперт Олег Пендзин успокаивает: дефицита яиц в Украине нет. И не будет.

– Украина является крупным экспортером яиц. Для внутреннего рынка нам вполне хватает половины того объема производства, что мы делаем. То есть все эти закрытые фабрики на Харьковщине, на Херсонщине – это просто уменьшился экспортный потенциал. Для внутреннего рынка яиц достаточно. То есть если вы сейчас придете в магазин – вы увидите, как минимум, 3-4 бренда с огромным набором. Есть ли дефицит по яйцам? Нет, – рассказал он.

В Минагрополитики на днях заявили: цены на яйца в конце октября почти стабилизировались. Это подтверждают и аналитики. Впрочем, добавляют – до конца года стоимость куриного яйца – хоть уже и не так резко – но поднимется процентов на 5-7 в канун рождественских праздников.