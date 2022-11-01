Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине 1 ноября

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине 1 ноября
Фото: Depositphotos

На 1 ноября официальный курс евро, установленный Национальным банком Украины, снизился на 17 коп., евро теперь стоит 36,23 грн. Днем ранее Нацбанк продавал евро за 36,40 грн.

Официальный курс американского доллара остается без изменений – 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля.

Однако на межбанке стоимость доллара иногда превышает 40 грн. Европейская валюта на межбанке подешевела.

Сейчас смотрят

НБУ

Какой курс валют в банках Украины 01.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,2 грн 39,2 грн
Доллар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,4 грн 39,25 грн
Доллар 39,4 грн 40,3 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,85 грн 37,44 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,8 грн 39,4 грн
Доллар 39,8 грн 40,45 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,2 грн 39,2 грн
Доллар 39,2 грн 39,9 грн

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Фактам ICTV рассказал о госбюджете-2023. В частности, о главных цифрах сметы, сколько миллиардов долларов наши партнеры планируют выделить Украине в следующем году.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка