Ноябрь, 01 в 8:56

На 1 ноября официальный курс евро, установленный Национальным банком Украины, снизился на 17 коп., евро теперь стоит 36,23 грн. Днем ранее Нацбанк продавал евро за 36,40 грн.

Официальный курс американского доллара остается без изменений – 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля.

Однако на межбанке стоимость доллара иногда превышает 40 грн. Европейская валюта на межбанке подешевела.

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Какой курс валют в банках Украины 01.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,2 грн 39,2 грн Доллар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,4 грн 39,25 грн Доллар 39,4 грн 40,3 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,8 грн 39,4 грн Доллар 39,8 грн 40,45 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,2 грн 39,2 грн Доллар 39,2 грн 39,9 грн

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Фактам ICTV рассказал о госбюджете-2023. В частности, о главных цифрах сметы, сколько миллиардов долларов наши партнеры планируют выделить Украине в следующем году.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк