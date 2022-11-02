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Факты / Україна / Экономика

В октябре население увеличило покупку валюты в банках – НБУ

Валентина Чорна, редактор ленты
В октябре население увеличило покупку валюты в банках – НБУ
Фото: Depositphotos

В октябре 2023 года объемы покупки валюты украинцами превысили объемы ее продаж на $249,4 млн по сравнению с $170 млн в сентябре.

Согласно информации Национального банка Украины, “чистая” покупка в октябре была сформирована преимущественно на наличном рынке – $228,3 млн.

Покупка по сравнению с сентябрем сократилась с $1,44 млрд до $1,37 млрд, тогда как продажи – с $1,29 млрд до $1,14 млрд.

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Оборот на официальном наличном валютном рынке в сентябре составил ориентировочно две трети довоенного уровня, тогда как в первые месяцы войны после полного запрета — менее 5%.

Напомним, что НБУ с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит сроком более трех месяцев.

Данные показывают, что за октябрь население купило безналичную валюту на $200 млн. По сравнению с сентябрем эта сумма практически не изменилась.

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Источник: НБУ
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