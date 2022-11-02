В Украине подорожают продукты: причины, на сколько и какие товары

Ноябрь, 02 в 18:13

Полномасштабная война, цены на топливо, нарушение логистики, курс гривны по отношению к доллару и перебои в энергетике. Все эти события являются причиной подорожания продуктов. Так, к концу года стоимость продуктовой корзины вырастет еще до 10%.

Об этом Фактам ICTV рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

– Когда мы получили эту ситуацию с электроэнергией, вероятность увеличения цен на продукты возросла. И это усилилось в первую очередь для тех пищевых продуктов, в себестоимости которых высокая доля электроэнергии. Для каких именно? Это обработанные продукты питания – хлеб, молочные продукты, кондитерская промышленность, мясные продукты. Из-за вероятных перебоев с электричеством на заводах может подорожать также и подсолнечное масло. Это несмотря на то, что у нас есть новый урожай подсолнечника, — рассказывает Мартышев.

Эксперты предполагают – вырасти в цене могут и овощи. Больше всего их везли с юга Запорожской области и Херсонщины. Из-за оккупации зеленой отечественной продукции на прилавках уже стало меньше. В магазинах появилось немало импортных овощей, поэтому уже по более высокой цене.

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– В среднем продукты могут подорожать на 7%, максимум на 10%. Сейчас еще ситуация с зерновым коридором. Если он подвергнется коллапсу и у нас не будет экспорта – это негативно для гривны. Следовательно, она пойдет вниз, и цены будут расти еще больше, — говорит аналитик.

На рост цен может также повлиять нарушение производства и переработки продукции. То есть, из-за отсутствия электричества предприятия будут простаивать – это значит, что будет меньше продукции. Меньше продукции – более высокие цены.

– Эта ситуация может создать некоторую панику среди населения, повысит инфляционные ожидания, и люди будут бежать скупать консервы и гречку. И тем самым цена будет повышаться. В общем, отсутствие электроэнергии повлияет на все сектора экономики, – рассказывает Мартышев.

Впрочем, эксперт успокаивает и предостерегает – паниковать точно не нужно. Ибо паника – это еще один фактор роста цен на продовольствие. Так что не стоит бежать и все скупать. Продукты в магазинах будут при любых условиях.

— Если будет высокая цена – значит, из восточной Европы поедут какие-то грузовики с импортной продукцией. Главное – паники не нужно делать. Потому что вся паника, она повышает цены, и повышение цен – это маржа ритейлеров. Просто у нас в супермаркетах очень динамическое ценообразование. Они видят, что люди бегут скупать, например, гречку – цена сразу повышается. И люди теряют деньги, а супермаркеты обогащаются. Поэтому панические настроения не нужны, — отмечает он.

Но, несмотря на подорожание, сейчас можно и сэкономить на продуктах – говорят эксперты. В первую очередь, советуют больше покупать на рынках. Потому что домашняя продукция мало зависит от инфляции и курса доллара. А еще – обращать внимание на различные акции в супермаркетах. Потому что часто, в случае перебоев электричества, пытаются продать населению скоропортящиеся продукты. К тому же, по привлекательной цене.