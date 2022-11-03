Ноябрь, 03 в 11:12

На 3 ноября официальный курс евро снизился до 36,21 грн. Днем ранее европейская валюта стоила в 36,34 грн. То есть евро подешевело на 13 коп.

Официальный курс американского доллара с июля остается без изменений – 36,56 грн.

Курс гривны к доллару в банковских учреждениях ослаб на 10 копеек – до 40,50 грн. Продать доллар в среднем можно за 39,80 грн, евро – 38,78 грн.

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НБУ

Какой курс валют в банках Украины 03.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,3 грн 39,3 грн Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,65 грн 39,55 грн Доллар 39,8 грн 40,6 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,9 грн 39,4 грн Доллар 40,2 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,5 грн 39,5 грн Доллар 39,7 грн 40,5 грн

Ранее сообщалось, что с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк