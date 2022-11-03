Доллар подорожал, на евро дешевеет: курс валют 3 ноября
На 3 ноября официальный курс евро снизился до 36,21 грн. Днем ранее европейская валюта стоила в 36,34 грн. То есть евро подешевело на 13 коп.
Официальный курс американского доллара с июля остается без изменений – 36,56 грн.
Курс гривны к доллару в банковских учреждениях ослаб на 10 копеек – до 40,50 грн. Продать доллар в среднем можно за 39,80 грн, евро – 38,78 грн.
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НБУ
Какой курс валют в банках Украины 03.11.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,3 грн
|39,3 грн
|Доллар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,65 грн
|39,55 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,6 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,9 грн
|39,4 грн
|Доллар
|40,2 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,5 грн
|39,5 грн
|Доллар
|39,7 грн
|40,5 грн
Ранее сообщалось, что с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк