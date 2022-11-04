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Факты / Україна / Экономика

Кому и когда отключат свет 4 ноября: новые графики Укрэнерго

Анастасия Гевко, редактор ленты
Кому и когда отключат свет 4 ноября: новые графики Укрэнерго
Фото: Pexels

В четверг, 3 ноября, диспетчерский центр НЭК Укрэнерго опубликовал новые графики ограничения электроснабжения в городах Украины. 

Как отмечается, с 00:00 до 24:00 почасовые отключения будут действовать в:

  • Днепропетровской, 
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Сумской, 
  • Харьковской,
  • Полтавской областях.

В то же время с 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать в:

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  • Киеве, 
  • Киевской, 
  • Черниговской, 
  • Черкасской,
  • Житомирской областях.

Ознакомиться с графиком в своем населенном пункте можно на сайте ДТЭК по ссылке.

Ранее сообщалось, что 3 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться в Киеве и 10 областях Украины.

Напомним, в ДТЭК сообщали, что наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

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