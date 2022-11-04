Кому и когда отключат свет 4 ноября: новые графики Укрэнерго
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В четверг, 3 ноября, диспетчерский центр НЭК Укрэнерго опубликовал новые графики ограничения электроснабжения в городах Украины.
Как отмечается, с 00:00 до 24:00 почасовые отключения будут действовать в:
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской областях.
В то же время с 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать в:
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- Киеве,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской областях.
Ознакомиться с графиком в своем населенном пункте можно на сайте ДТЭК по ссылке.
Ранее сообщалось, что 3 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться в Киеве и 10 областях Украины.
Напомним, в ДТЭК сообщали, что наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.