Ноябрь, 03 в 23:52

В четверг, 3 ноября, диспетчерский центр НЭК Укрэнерго опубликовал новые графики ограничения электроснабжения в городах Украины.

Как отмечается, с 00:00 до 24:00 почасовые отключения будут действовать в:

Днепропетровской,

Кировоградской,

Запорожской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской областях.

В то же время с 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать в:

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Киеве,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской областях.

Ознакомиться с графиком в своем населенном пункте можно на сайте ДТЭК по ссылке.

Ранее сообщалось, что 3 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться в Киеве и 10 областях Украины.

Напомним, в ДТЭК сообщали, что наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.