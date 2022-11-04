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Факты / Україна / Экономика

Рада запретила гражданам РФ работать на руководящих должностях в банках Украины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Рада запретила гражданам РФ работать на руководящих должностях в банках Украины
Фото: Pexels

Парламент принял закон №8008 о защите финансовой системы Украины от России.

За соответствующее решение проголосовали 316 народных депутатов. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Среди прочего закон предусматривает, что граждане России не смогут занимать руководящие должности в украинских банках и финансовых компаниях.

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Список субъектов первичного финансового мониторинга, которые должны избавиться от российских топ-менеджеров, широкий.

В частности, в него входят страховые компании, платежные системы, биржи, операторы почтовой связи, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, адвокатские бюро, нотариусы, операторы азартных игр, криптообменники и другие компании, предоставляющие финансовые услуги.

Также закон №8008 расширяет список высокорисковых клиентов – в него входят граждане и компании из России (или связанные с ней).

Напомним, на днях в Украине согласовали очередной пакет санкций против представителей власти Российской Федерации, которые причастны к началу полномасштабной войны в Украине, поддерживают или способствуют агрессии, создают угрозу безопасности украинцев.

В санкционный список попали военное руководство и руководители банков.

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