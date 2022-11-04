Ноябрь, 04 в 20:49

Недавно утвержденный государственный бюджет на 2023 год впервые является чрезвычайно неопределенным и имеет очень большой дефицит в $38 млрд. Его правительство планирует перекрывать за счет помощи западных партнеров.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона экономический эксперт Тарас Козак.

– Бюджет дефицитный, и дефицит в этом году очень большой. Фактически половина расходов бюджета должна финансироваться из других источников, нежели налоги украинцев или украинских компаний. То есть 50% налогами, 50% – заимствованиями, – отметил эксперт.

Он напомнил, что основная сумма заимствований должна поступить из-за границы. К примеру, в Евросоюзе уже пообещали предоставить Украине в 2023 году €18 млрд помощи (то есть €1,5 млрд ежемесячно). Кроме того, есть информация, что США готовы выделять для Украины по $1,5 млрд в месяц как финансовую поддержку.

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По оценкам Козака, всего же Украине потребуется около $3-3,5 млрд такой помощи ежемесячно. Самостоятельно закрыть “дыру” в бюджете наша страна не имеет возможности.

– Но я хотел бы заметить, что этот бюджет впервые является чрезвычайно неопределенным… Очень большая неопределенность в следующем году в первую очередь относительно того, когда закончится война, как она закончится. Второе – сколько еще будет нанесено повреждений нашей инфраструктуре. К примеру, первое чтение бюджета было с несколько другими показателями. Когда пришло время второго чтения, были учтены повреждения инфраструктуры, произошедшие с 10 октября, – рассказал эксперт.

Он уточнил, что если и дальше будут подобные повреждения инфраструктуры Украины, в частности энергетической, то госбюджет-2023 “может еще существенно меняться”.

К примеру, бюджет на 2022 год менялся уже больше 10 раз.

– Если война будет жестче или нужно будет восстанавливать какие-то критические повреждения, конечно, это потребует регулярных пересмотров бюджета: тратить больше на ремонты, модернизацию, инфраструктуру, на дороги, возможно, на мосты, на железную дорогу. Это то, что критически необходимо во время войны… Поэтому в бюджет будут точно вноситься изменения, — объяснил Козак.

Комментируя прогноз инфляции (рост потребительских цен) на 2023 год, который Кабинет министров заложил на уровне 28%, эксперт рассказал, что все будет зависеть от финансовой помощи Запада и “печатания” гривен.

– Если НБУ действительно не будет печатать гривны, как пока ожидается, тогда инфляция, на мой взгляд, будет меньше: не 28%, а возможно, около 20%, а может, и меньше, — подчеркнул Козак.

Если же западное финансирование в следующем году будет задерживаться или будет сокращено, это, наоборот, может подтолкнуть инфляцию, считает эксперт.

– Поэтому правительство прогнозирует худший вариант событий. То есть это такой пессимистический сценарий, – заявил он.

Тарас Козак также проинформировал, что в этом году Национальный банк Украины “напечатает” 400 млрд грн, чтобы покрыть дефицит бюджета. Однако на следующий год НБУ не планирует предпринимать такие шаги, поскольку в правительстве надеются на иностранное финансирование.

Как известно, 3 ноября Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом.

Ключевым приоритетом в нем является сфера безопасности и обороны. Поэтому 43% всех средств будут направлены на ВСУ. Второй приоритет – это социальное обеспечение украинцев, на которое направят более 30% расходов госбюджета (речь идет о пенсиях, субсидиях и т.п.). Кроме того, предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, на который запланировано около 35 млрд грн.