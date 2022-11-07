Глава НБУ рассказал, когда стартует новый этап переговоров с МВФ
Новый этап переговоров с Международным валютным Фондом начнется 11 ноября.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный. По его словам, это будет вторая миссия, в ходе которой продолжатся дискуссии.
— Взаимодействие с МВФ – один из наших базовых, основных приоритетов в течение этого периода. Именно в течение этого месяца состоялись основные дискуссии, началась работа в рамках миссии в Вене. Через неделю начнется новый этап — вторая миссия, — рассказал глава НБУ.
Андрей Пышный добавил, что предметом обсуждения с МВФ являлся весь спектр вопросов, связанных с макроэкономической ситуацией и финансовой стабильностью Украины, валютной политикой, кредитно-денежными отношениями, финансовой стабильностью, фискальной консолидацией.
Глава Нацбанка подчеркнул, что окончательные договоренности будут сформулированы уже по результатам второй миссии. Ожидается, что она продлится до 17 ноября.
Напомним, в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину поступило $1,3 млрд от МВФ.
Эти деньги являются дополнительным экстренным финансированием от Международного валютного фонда в рамках RFI (Rapid Financing Instrument).