Ноябрь, 07 в 15:29

Новый этап переговоров с Международным валютным Фондом начнется 11 ноября.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный. По его словам, это будет вторая миссия, в ходе которой продолжатся дискуссии.

— Взаимодействие с МВФ – один из наших базовых, основных приоритетов в течение этого периода. Именно в течение этого месяца состоялись основные дискуссии, началась работа в рамках миссии в Вене. Через неделю начнется новый этап — вторая миссия, — рассказал глава НБУ.

Андрей Пышный добавил, что предметом обсуждения с МВФ являлся весь спектр вопросов, связанных с макроэкономической ситуацией и финансовой стабильностью Украины, валютной политикой, кредитно-денежными отношениями, финансовой стабильностью, фискальной консолидацией.

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Глава Нацбанка подчеркнул, что окончательные договоренности будут сформулированы уже по результатам второй миссии. Ожидается, что она продлится до 17 ноября.

Напомним, в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину поступило $1,3 млрд от МВФ.

Эти деньги являются дополнительным экстренным финансированием от Международного валютного фонда в рамках RFI (Rapid Financing Instrument).