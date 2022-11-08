Налоговый феномен. Почему в Украине теневого бизнеса во время войны стало меньше и как это повлияло на госбюджет

Ноябрь, 07 в 22:26

На девятом месяце войны, при трети неработающей экономики и уменьшении количества единиц, которые платят налоги, украинский бизнес демонстрирует определенный налоговый феномен, уверен глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Согласно данным, которые приводит глава комитета, за 10 месяцев мирный план перевыполнен на 1,8%, или на 9,9 млрд грн, годом ранее за этот период поступило больше на 18%, или на 87,5 млрд грн. Перевыполнение произошло за счет НДС (сальдо +56,2 млрд, или 43,8%) и ренты (+25 млрд, или 57,6%). Также акцизный налог в октябре перевыполнен и по плану, и в сравнении год с годом.

Благодаря чему военный 2022 год дает больше государственному бюджету, чем дал мирный 2021 год, Даниил Гетманцев эксклюзивно рассказал в интервью Фактам ICTV.

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Поступления НДС растут

До этого подобной практики у нас не было, ведь фактически поступления увеличились вполовину. К примеру, поступление налога на добавленную стоимость увеличилось на 50% год к году. Плюс 50%!!! Это уникальные цифры, на фоне того, что страна переживает самый большой военный конфликт, начиная с 1945 года.

Детенизация акциза

Если говорить о второй статье, так это действительно акцизный налог, предприняты меры по детенизации в этой сфере. Впервые с 2015 года прекращена деятельность огромного нелегального завода по производству сигарет в Желтых водах на Днепропетровщине. Продолжаются обыски, там огромное силовое противостояние с удерживавшими это предприятие бандитами. И их деятельность приостановлена ​​сегодня.

Соответственно, та продукция, нелегальная, которой они насыщали рынок, уже ее нет, и она компенсируется легальными производителями, которые платят акциз. Собственно, несколько заводов, меньших заводов по производству табака, были ликвидированы на территории Украины только в этом году.

Фактически, так жестко мы взялись за эту отрасль только сейчас, потому что сегодня война, и мы точно не можем терпеть какие-либо проявления по уклонению от налогообложения и по коррупции, потому что мы понимаем, что они не могли работать сами, их кто-то покрывал в правоохранительных органах. Если говорить о водке, у нас есть стабильный прирост по водке уже последние четыре месяца. Это плюс 20% налогов год к году, несмотря на то, что мы потеряли до 20% территории страны, у нас есть прирост по акцизному налогу на водку.

И это также свидетельствует о том, что заводы, спиртовые заводы, по так называемой второй форме – это когда за наличные деньги они работают втемную – они не функционируют сейчас. Люди полностью перешли вбелую, платят налог. Стоимость спирта, кстати, увеличилась. Потому, собственно, это абсолютно нормальная тенденция.

Такая же у нас работа в сфере реализации горючего. Тот факт, что мы освободили от акциза, считаю, это решение было ошибочно принято весной. Этот факт повлиял на то, что рынок ушел в тень. Но сейчас мы его выводим из тени, сейчас идут совместные общие мероприятия между национальной полицией и налоговой службой, направленные на то, чтобы уничтожить все бочки с нелегальным горючим. Чтобы прекратить деятельность нелегальных мини-НПЗ – я думаю, что мы справимся до конца с этим рынком точно.

Уклонение от налогов во время войны – это мародерство

Вы знаете, что армию мы финансируем только за собственные средства, и того, что мы собираем, как раз хватает на армию. Те предприятия, которые платят заранее, они знают, что они вкладывают деньги в нашу победу.

Социологи вывели так называемый закон поляризации. Закон, характеризующий все социальные потрясения. Во время социальных потрясений люди поляризуются. Одни из них становятся святыми, а другие становятся грешниками, такими, какими не были в мирные времена. И середину здесь тяжело найти. И это касается любых сфер деятельности, не только экономики. Если же мы говорим о бизнесе, то действительно, часть предприятий демонстрирует настоящее самопожертвование, они демонстрируют то, что отдают последнее, люди переписывают автомобили в армию, закрывая свой бизнес. Люди делают такое, что точно бизнес-логикой объяснить невозможно. Это нормальный патриотизм, это нормальная порядочность человека.

А есть люди, которые, наоборот, на войне зарабатывают. Можем по-разному характеризовать. Я считаю их подонками, но действительно, война открывает определенные возможности для того, чтобы набить свой карман, если у тебя вообще нет морали. И как раз вот представители, производящие подакцизные товары, они увеличивают свой бизнес, они как раз этим и забавляются.

Президент Украины Владимир Зеленский правильно сказал, что у нас люди делятся в Украине на тех, кто на фронте, и тех, кто обеспечивает тех, кто на фронте. Тех, кто работает для наших бойцов. Украинский бизнес как раз является тем тылом, который кует победу вместе с фронтом. Поэтому если ты куешь победу, немножко воруя налоги, которые ты должен платить на армию, и кладешь эти деньги себе в карман – ты точно не стоишь в общем строю.