Официальный евро подорожал. Курс валют в Украине 10 ноября
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10 ноября официальный курс доллара снова минимально вырос до 36,57 грн. А вот евро подорожал до 36,75 грн за одну единицу, что на 22 копейки больше, чем вчера.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,8
|39,8
|Доллар
|39,7
|40,2
Курс валют в отделениях Ощадбанка
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|39,9
|Доллар
|40,10
|40,70
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|36,70
|37,8
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс гривны в обменниках укрепился и составляет 40,65 грн/долл. Вчера американская валюта стоила на 5 копеек дороже. По отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 40,20 грн/евро.
К слову, массированные вражеские ракетные удары и удары дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре в октябре ухудшили падение ВВП Украины до 39%. Этот показатель ВВП значительно ниже, чем в августе-сентябре – 35%.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк