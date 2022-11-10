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Факты / Україна / Экономика

Официальный евро подорожал. Курс валют в Украине 10 ноября

Малиновская Ангелина, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

10 ноября официальный курс доллара снова минимально вырос до 36,57 грн. А вот евро подорожал до 36,75 грн за одну единицу, что на 22 копейки больше, чем вчера.

Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,8 39,8
Доллар 39,7 40,2

Курс валют в отделениях Ощадбанка

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Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 39,9
Доллар 40,10 40,70

Курс валют в Монобанке

Валюта Покупка Продажа
Евро 36,70 37,8
Доллар 36,65 37,44

Курс гривны в обменниках укрепился и составляет 40,65 грн/долл. Вчера американская валюта стоила на 5 копеек дороже. По отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 40,20 грн/евро.

К слову, массированные вражеские ракетные удары и удары дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре в октябре ухудшили падение ВВП Украины до 39%. Этот показатель ВВП значительно ниже, чем в августе-сентябре – 35%.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанк

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