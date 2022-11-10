Ноябрь, 10 в 17:43

Уровень потребительской инфляции в Украине в октябре вырос до 2,5% (по сравнению с 1,9% в сентябре). В годовом исчислении инфляция на потребительском рынке достигла 26,6%, хотя в октябре прошлого года находилась на уровне 0,9%.

Такие данные сегодня обнародовала Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, с начала 2022 года, то есть за десять месяцев, потребительские цены в Украине выросли на 24,8%.

Сейчас смотрят

Более всего за год подорожали продукты питания и услуги транспорта.

Так, цены на продукты в октябре-2022 в среднем выросли на 32,8% по сравнению с декабрем прошлого года. Это выше потребительской инфляции в Украине.

По сравнению с сентябрем-2022 в октябре больше всего подорожали яйца (на 60,5%). Кроме того, за месяц выросли цены на овощи (на 7%), фрукты (на 4,1%), мясо и мясопродукты (3,7%), рыбу и продукты из нее (2,9%), сыр и творог (2,9%), молоко (2,3%).

В то же время, на 4,8% подешевели продукты переработки зерновых.

В годовом измерении, то есть по сравнению с декабрем 2021 года, среди продуктов больше всего подорожали фрукты (на 83,2%), яйца (на 63,4%), овощи (на 52,0%), рыба (на 41,6%), сахар (на 34,4%), хлеб и хлебопродукты (на 29,5%), макаронные изделия (на 27,0%), мясо и мясопродукты (на 24,2%).

Цены на алкоголь и табачные изделия за месяц повысились на 0,9% (в годовом исчислении – на 20,6%).

Одежда и обувь в октябре подорожали на 1,9%, а за почти год – на 6,8%.

По сравнению с декабрем прошлого года цены на транспорт выросли на 39,3% (за месяц – на 0,8%), а стоимость топлива – на 62,2%.

В то же время в октябре на 5,1% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% в прошлом месяце произошел, прежде всего, за счет подорожания услуг больниц на 1,8% и амбулаторных услуг на 1,6%. В годовом исчислении медуслуги подорожали на 17,6%.

Стоимость жилья и коммунальных услуг с декабря прошлого года выросла на 5,6%, на бытовую технику – на 25,5%, услуги связи – на 11%, услуги образования – на 9,8%.

Как известно, 3 ноября Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом. Правительство заложило в нем рост потребительских цен на уровне 28,0%.