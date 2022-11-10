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Факты / Україна / Экономика

Вслед за яйцами. В Украине в 1,5 раза подорожал картофель

Малиновская Ангелина, редактор ленты
картопля

В Украине впервые с начала осени после трехнедельного удешевления начали активно подниматься цены на картофель.

Основной причиной роста стоимости стало увеличение спроса на продукцию и общее сокращение в хозяйствах запасов картофеля, непригодного для длительного хранения.

Так, сегодня цены на качественный картофель колеблются уже в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Кроме того, большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что в свою очередь лишь способствует росту цен. По словам самих фермеров, в этом сезоне также очень высок процент некондиционной продукции, которая непригодна к закладке на длительное хранение.

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Таким образом, сегодня картофель в Украине уже в среднем в 1,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: EastFruit

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