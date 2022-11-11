Ноябрь, 11 в 10:22

На сегодня, 11 ноября, официальный курс евро от Национального банка составляет 36,38 грн. За сутки европейская валюта подешевела на 36 коп.

Курс доллара с 21 июля остается без изменений – 36,56 грн, однако в банковских обменниках американская валюта порой превышает 40 грн.

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 ноября:

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Какой курс валют в банках Украины 11.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,3 грн 40,3 грн Доллар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,15 грн 40,0 грн Доллар 40,1 грн 40,65 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,3 грн 38,29 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,7 грн 40,3 грн Доллар 40,3 грн 40,6 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,6 грн 40,7 грн Доллар 40,0 грн 40,65 грн

Ранее сообщалось, что Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений, в частности для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров. Такое решение является следствием анализа ситуации на валютном рынке и реакцией на запросы граждан, бизнеса, волонтеров и госорганов.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк