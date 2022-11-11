Евро подорожало, доллар подешевел: курс валют в Украине на 11 ноября
На сегодня, 11 ноября, официальный курс евро от Национального банка составляет 36,38 грн. За сутки европейская валюта подешевела на 36 коп.
Курс доллара с 21 июля остается без изменений – 36,56 грн, однако в банковских обменниках американская валюта порой превышает 40 грн.
Официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 ноября:
Какой курс валют в банках Украины 11.11.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,3 грн
|40,3 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,25 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,15 грн
|40,0 грн
|Доллар
|40,1 грн
|40,65 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,3 грн
|38,29 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,7 грн
|40,3 грн
|Доллар
|40,3 грн
|40,6 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,6 грн
|40,7 грн
|Доллар
|40,0 грн
|40,65 грн
Ранее сообщалось, что Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений, в частности для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров. Такое решение является следствием анализа ситуации на валютном рынке и реакцией на запросы граждан, бизнеса, волонтеров и госорганов.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк