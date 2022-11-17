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Факты / Україна / Экономика

Наличный евро подорожал: курс валют в Украине 17 ноября

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

Сегодня, 17 ноября, официальный курс евро подорожал на 4 копейки и стоит 38,09 грн. Курс доллара, установленный Национальным банком, не меняется – 36,56 грн, однако в банковских обменниках он значительно выше.

Какой курс валют в банках Украины 17.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,1 грн 41,1 грн
Доллар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанке:

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Валюта покупка продажа
Евро 40,25 грн 41,4 грн
Доллар 40,2 грн 40,75 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,09 грн 39,05 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,7 грн 41,2 грн
Доллар 40,3 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,1 грн 41,4 грн
Доллар 40,1 грн 40,7 грн

Ранее сообщалось, что НБУ смягчил ряд валютных ограничений, в том числе для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров. Такое решение — результат анализа ситуации на валютном рынке и реакция на запросы граждан, бизнеса, волонтеров и госорганов.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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