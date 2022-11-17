Наличный евро подорожал: курс валют в Украине 17 ноября
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Сегодня, 17 ноября, официальный курс евро подорожал на 4 копейки и стоит 38,09 грн. Курс доллара, установленный Национальным банком, не меняется – 36,56 грн, однако в банковских обменниках он значительно выше.
Какой курс валют в банках Украины 17.11.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,25 грн
Курс валют в Ощадбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25 грн
|41,4 грн
|Доллар
|40,2 грн
|40,75 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,09 грн
|39,05 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7 грн
|41,2 грн
|Доллар
|40,3 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41,4 грн
|Доллар
|40,1 грн
|40,7 грн
Ранее сообщалось, что НБУ смягчил ряд валютных ограничений, в том числе для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров. Такое решение — результат анализа ситуации на валютном рынке и реакция на запросы граждан, бизнеса, волонтеров и госорганов.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк