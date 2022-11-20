Ноябрь, 20 в 19:27

Программа макрофинансовой помощи (MFA+) на €18 млрд от ЕС будет состоять из беспроцентных кредитов сроком до 35 лет.

До 2033 года Европейский Союз не ожидает никаких обратных платежей от украинского правительства. Об этом рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

— Кредиты будут иметь 10-летний grace period (период, в течение которого заемщик может не платить по кредиту – Ред.), при общем сроке кредита в 35 лет. Также в программе имеется грантовая составляющая, которая покрывает платежи по процентам. То есть фактически для Украины это soft loan, — отметил он.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия ориентируется на поквартальное финансирование в размере €4,5 млрд в привязке к условиям, прописанным в меморандуме о взаимопонимании с украинским правительством.

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В первом квартале эта сумма, вероятно, будет разделена на два субтранша, первый из них ожидается в январе.

— Это была одна из просьб украинского правительства, поскольку именно в начале года обычно проседают налоговые поступления. Мы пока не можем называть конкретные цифры. Запрос, озвученный премьер-министром Денисом Шмыгалем — €2,5 млрд. Будем работать с тем, чтобы учесть это пожелание, — сказал вице-президент ЕК.

Также Домбровскис отметил, что €3 млрд из нынешней программы на €9 млрд перейдут на следующий год.

— Когда мы готовили макрофинансовую программу на €18 млрд, мы имели в виду оставшиеся с этого года три миллиарда. То есть, программа 2023-го увеличилась на соответствующую сумму. С самого начала мы обсуждали меньшие объемы, – сказал он.

Программу еще должны утвердить Европейский парламент и страны-члены.

Ожидается, что Европарламент рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, а страны-члены — в первой половине декабря.