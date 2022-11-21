Ноябрь, 21 в 10:38

В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 21 ноября составляет 37,89 грн за €1.

Накануне выходных курс был на уровне 37,76 грн за €1. В банках евро и доллар подешевели. В обменниках евро упал в цене, а доллар минимально подскочил.

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В обменниках евро покупают за 40,50 грн по сравнению с 40,55 грн 20 ноября, а продают за 40,75 грн (20 ноября было 40,79 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,15 грн, как и днем ранее. Продают валюту за 40,27 грн (20 ноября было 40,25 грн).