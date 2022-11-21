Евро подешевел в банках и обменниках: курс валют в Украине
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В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 21 ноября составляет 37,89 грн за €1.
Накануне выходных курс был на уровне 37,76 грн за €1. В банках евро и доллар подешевели. В обменниках евро упал в цене, а доллар минимально подскочил.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,6
|40,6
|Доллар
|39,5
|40
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40,10
|41
|Доллар
|40,05
|40,60
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37,75
|38,75
|Доллар
|36,65
|37,44
В обменниках евро покупают за 40,50 грн по сравнению с 40,55 грн 20 ноября, а продают за 40,75 грн (20 ноября было 40,79 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,15 грн, как и днем ранее. Продают валюту за 40,27 грн (20 ноября было 40,25 грн).