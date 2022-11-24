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Факты / Україна / Экономика

Из-за ракетной атаки интернет-трафик в Украине упал на 65%

Марта Бондаренко, редактор ленты
Из-за ракетной атаки интернет-трафик в Украине упал на 65%
Фото: Pixabay

В Украине в результате массированных ракетных обстрелов произошло обесточивание телекоммуникационных сетей, что привело к падению интернет-трафика.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, базовые станции и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком.

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Михаил Федоров подчеркнул, что такого вызова в сфере телекоммуникации еще ни одна страна не видела.

По данным компании Netblocks, отслеживающей кибербезопасность и связь по всему миру, интернет-трафик в Украине упал до 35% от предыдущего уровня.

— Украина находится в разгаре общенационального отключения электроэнергии с сильным влиянием на доступ к интернету, — отмечают в компании.

Показатели в реальном времени показывают, что национальная связь сейчас на уровне 35% предыдущих уровней после второго за неделю шквала целенаправленных ракетных обстрелов со стороны России.

Ранее заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко рассказал, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения в регионах, а спасатели развернули уже более 800 пунктов несокрушимости.

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