В Украине в результате массированных ракетных обстрелов произошло обесточивание телекоммуникационных сетей, что привело к падению интернет-трафика.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, базовые станции и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком.

Минцифры централизованно помогает организовать подвоз дизтоплива и решать другие операционные задачи.

Михаил Федоров подчеркнул, что такого вызова в сфере телекоммуникации еще ни одна страна не видела.

По данным компании Netblocks, отслеживающей кибербезопасность и связь по всему миру, интернет-трафик в Украине упал до 35% от предыдущего уровня.

⚠️ Confirmed: #Ukraine is in the midst of a nation-scale power blackout with high impact to internet access; live metrics show national connectivity now at 35% of previous levels after the second barrage of targeted missile Russian attacks in a week ????

???? https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/poUONeZDzw

— NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022