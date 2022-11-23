Ноябрь, 23 в 14:15

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину объяснил Газпрому, что объемы газа, которые россияне назвали “осевшими в Украине”, являются молдавскими, поэтому нет никаких оснований для уменьшения объемов транспортировки через украинскую ГТС.

– Позиция Молдовы единодушна с Украиной и Европой: нет оснований для уменьшения объемов транспортировки газа через украинскую ГТС, ведь весь объем транспортируется по заявкам заказчиков, – говорится в сообщении Оператора ГТС Украины.

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину подчеркнул, что создание собственного запаса газа на зиму – это средство борьбы за энергетическую независимость Молдовы.

– Спасибо партнерам за объяснение и работаем дальше, что сделать зиму более безопасной для Украины и Молдовы, – отметили в ГТС.

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Напомним, 22 ноября Газпром пригрозил ограничить транзит газа в Европу через Украину. Российский монополист утверждает, что газ для Молдовы якобы “оседает” в Украине.

Отметим, что Россия и так теряет объемы экспорта газа в страны дальнего зарубежья. За последние 10 месяцев показатели упали на 42,6% – до 91,2 млрд. куб. м, с тенденцией к дальнейшему понижению.