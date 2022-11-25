Ноябрь, 25 в 17:41

Рост цен на топливо в ноябре частично связан с массовой закупкой генераторов, которые используют бензин или дизель.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил директор консалтинговой группы А95 Сергей Куюн.

По его словам, в ценах на топливо проявил себя “фактор генератора”, из-за чего спрос вырос, хотя в ноябре, как правило, он начинает падать.

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— Не все сети (по продаже топлива, — Ред.) были к этому готовы, поскольку никто не держит дополнительных запасов. Но видим, что сейчас нельзя сказать, что есть прям вулканический рост, то есть что он очень резкий и очень критический. Однозначно, этот фактор начинает влиять, рынок его чувствует, и главным образом чувствует, потому что есть спрос на бензин, — говорит он.

По мнению Куюна, если ежемесячно спрос будет расти из-за увеличения у пользователей по 100 тыс. генераторов, то рынок сможет с этим справиться и стабилизировать цены.

— Главное, чтобы не было других факторов, скажем, как сейчас, например нет света, что вызывает некоторые задержки, — пояснил эксперт.

Директор консалтинговой группы А95 говорит, что рост цен на топливо пока касается лишь отдельных сетей, где можно наблюдать увеличение на десятки копеек.

Напомним, в конце октября Сергей Куюн прогнозировал, что российские атаки по объектам критической инфраструктуры Украины и перебои со светом не должны повлиять на рынок топлива в ноябре. Кроме того, массовая закупка генераторов, использование которых предусматривает те или иные виды топлива, тоже не повлияет на ситуацию с ценами.