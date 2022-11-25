Ноябрь, 25 в 19:43

Предпринимателям, которые не смогли подать отчетность или какие-то налоговые документы в период, когда в государстве не было света, не стоит переживать о штрафах или других санкциях.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, что последствий по налоговой отчетности на период действия военного положения в связи с отключением света не будет.

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— Хочу заверить и хочу обратиться ко всем предпринимателям: никаких проблем и никаких последствий за невыполнение тех или иных налоговых обязанностей, в связи с тем, что электроэнергии не было у вас, не будет, — сказал он.

По его словам, не стоит волноваться за то, что будут начислены какие-то штрафы за период обесточивания.

— Не волнуйтесь за то, что вы несвоевременно подали, то ли налоговую накладную зарегистрировали, или вы работали без регистратора расчетных операций, продавали товар нашим потребителям. Работайте, все будет хорошо. Никаких негативных последствий, которые даже и предусмотрены законодательством, не будет. Поскольку мы все понимаем, что основная задача сегодня нашего государства, основная задача нашего общества — это выстоять, — подчеркнул Гетманцев.

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