Ноябрь, 25 в 9:35

НЭК Укрэнерго работает над тем, чтобы импортировать электроэнергии из Европы в Украину объемом 500 мВт.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, для обеспечения импорта электроэнергии необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают специалисты.

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– Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Относительно коммерческого импорта это технически возможно. Укрэнерго обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 мВт и даже 600 мВт. Нужны специальные механизмы для гарантирования этого импорта, поскольку цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине, – сказал Кудрицкий.

Он отметил, что на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе.