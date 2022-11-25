Ноябрь, 25 в 12:38

25 ноября официальный курс евро составляет 38,07 грн, что на 33 копейки больше, чем вчера. Курс доллара остается без изменений – 36,57 грн.

Средний курс евро в банках Украины составляет – 40,50-41,35 грн, доллар стоит 40,00-40,50 грн.

Какой курс валют в банках Украины 25.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 40,1 грн 41,1 грн Доллар 39,5 грн 40,00 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,20 грн 41,15 грн Доллар 40,05 грн 40,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,65 грн 38,65 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,7 грн 41,1 грн Доллар 40,1 грн 40,5 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта покупка продажа Евро 40,15 грн 41,35 грн Доллар 39,90 грн 40,50 грн

В обменниках доллар покупают за 40,01 грн., а продают по 40,17 грн. Евро на черном рынке стоит 40,85–41,10 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк