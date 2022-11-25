Евро подорожал. Какой 25 ноября курс валют в Украине
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25 ноября официальный курс евро составляет 38,07 грн, что на 33 копейки больше, чем вчера. Курс доллара остается без изменений – 36,57 грн.
Средний курс евро в банках Украины составляет – 40,50-41,35 грн, доллар стоит 40,00-40,50 грн.
Какой курс валют в банках Украины 25.11.2022:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Доллар
|39,5 грн
|40,00 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,20 грн
|41,15 грн
|Доллар
|40,05 грн
|40,55 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,65 грн
|38,65 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7 грн
|41,1 грн
|Доллар
|40,1 грн
|40,5 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,15 грн
|41,35 грн
|Доллар
|39,90 грн
|40,50 грн
В обменниках доллар покупают за 40,01 грн., а продают по 40,17 грн. Евро на черном рынке стоит 40,85–41,10 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк