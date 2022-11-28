Ноябрь, 28 в 13:35

Одна из наиболее привлекательных функций, которой пользуется множество магазинов и банков — это возврат клиентам нескольких процентов от потраченной суммы.

Такое возвращение называют кешбэком. Факты ICTV узнавали, что такое кешбэк и как он работает.

Что такое кешбэк

С английского cashback дословно переводится как возврат денег.

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Простыми словами, это функция, которая позволяет вернуть часть потраченных средств за товары и услуги. Чаще всего банки используют кэшбэк для привлечения новых клиентов. Услуга доступна при расчетах дебетовыми и кредитными картами.

— Все предельно просто: есть мы и есть магазины, магазинам нужны клиенты, а нам – деньги, полученные проценты от этих денег мы разделяем с вами, это и есть кешбэк! — объясняет интернет-банк Monobank.

Для того, чтобы получать кэшбэк за покупки, достаточно оформить банковскую карту и активировать программу лояльности в мобильном приложении.

Некоторые банки позволяют пройти удаленную идентификацию и получить виртуальную карту, совсем отказавшись от походов в отделения.

На самом деле, хорошая кешбэк-программа от банка привлекает клиентов и стимулирует рассчитываться картой, а не наличными. Банки в свою очередь получают прибыль в виде комиссии.

Стоит понимать, что программы кэшбэка действуют не на всех карточках, и не все банки такое практикуют. Поэтому обращайте внимание на то, предоставляют ли финучреждения такую опцию вообще и для каких карт (дебетовых или кредитных).

Иногда банки начисляют бонусы за расчеты только собственными средствами или, наоборот, только кредитными. Условия разных программ тоже отличаются.

Также существуют специальные сервисы, которые предоставляют скидки.

Кэшбек-сервис – это онлайн-площадка, которая является партнером определенного интернет-магазина. Его миссия в том, чтобы привлекать в магазин покупателей. Последний платит партнеру за это комиссию, частью которой тот делится с покупателем. В результате хорошо всем:

магазин зарабатывает на продаже товара, получает лояльных покупателей, экономит на рекламе;

кешбэк-сервис получает от магазина плату, часть которой отдает покупателю, а часть оставляет себе в виде прибыли;

покупатель возвращает часть потраченной суммы живыми деньгами и экономит на покупках.

В Украине действуют около десятка кешбэк-сервисов.

Размер кешбэка в магазинах может быть разным, но, как правило, устанавливается в определенном проценте от потраченной суммы. Кэшбек можно получить на банковскую карту, мобильный телефон или электронный кошелек, и потратить на свое усмотрение, без привязки к магазину, который его предоставил.

Правила кэшбэка утверждаются и распространяются продавцами.

Как работает кешбэк

Например, банки обещают своим клиентам несколько вариантов кешбэка:

около 0,35-1% на все безналичные покупки;

на постоянной основе 1-5% кешбэка в определенных категориях — онлайн-покупки, салоны красоты, рестораны или АЗС и тому подобное;

около 0,5-1% на все безналичные покупки, до 20% — на повышенные категории;

до 20% на определенные категории покупок, которые выбирает клиент или сам банк ежемесячно;

до 20% при оплате картой товаров и услуг в магазинах-партнерах.

Соответственно, после открытия карты с кешбэком вам возвращается процент от потраченной суммы. Возврат денег будет зачислен только после того, как вы подтвердили покупку.

В случае, если покупка вам не подошла и вы оформили возврат товара – кешбэк не зачислят на счет.

Итак, как это работает:

Вы открываете карту с функцией кешбэка в определенном банке. По условиям вашей карты, кешбэк предоставляется на покупки в категории Красота и медицина (15%) и Книги (10%). Вы заходите в книжный магазин и покупаете товаров на 500 грн, при этом рассчитываетесь картой банка. После покупки вам на карту возвращается 50 грн.

Однако каждый банк имеет свои лимиты на кешбэк. Например, в некоторых банках максимальная сумма кешбэка за одну операцию — 50 грн, максимальная сумма в месяц — 500 грн и тому подобное. Все эти условия необходимо тщательно проверять при открытии счета.

Облагается ли кешбэк

Согласно пп. 14.1.54 ст. 14 Налогового Кодекса Украины, доход – это любой доход, полученный лицом от любых видов его деятельности на территории Украины.

Таким образом, возврат части потраченных средств за совершение покупки является доходом, поэтому подлежит налогообложению на общих основаниях.

Соответственно, денежная сумма в виде кешбэка, что начисляется (предоставляется, выплачивается) физическим лицам за приобретенные в магазинах товары или услуги, включается налоговым агентом к доходу плательщика налога и облагается НДФЛ (18%) и военным сбором (1,5%).

Поскольку налоговым агентом считается субъект хозяйствования, осуществляющий выплату физическим лицам указанной суммы кэшбэка, то в этом случае им будет выступать банк.

Что не подпадает под кешбэк