Ноябрь, 28 в 12:23

Нацбанк Украины установил на понедельник, 28 ноября, официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 37,96 грн/€.

Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу, 25 ноября.

Курс доллара неизменен с 22 июля, когда финрегулятор зафиксировал его на отметке 36,56 грн.

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Стоимость валюты в обменниках банков отличается от официального курса НБУ.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40 грн 41 грн Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,1 грн 41 грн Доллар 39,85 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,65 грн 38,65 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,7 грн 41,3 грн Доллар 39,9 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,2 грн 41,4 грн Доллар 39,95 грн 40,55 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк