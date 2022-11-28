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Факты / Україна / Экономика

Евро подешевел на 11 копеек: курс валют в Украине 28 ноября

Валентина Летяк, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

Нацбанк Украины установил на понедельник, 28 ноября, официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 37,96 грн/€.

Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу, 25 ноября.

Курс доллара неизменен с 22 июля, когда финрегулятор зафиксировал его на отметке 36,56 грн.

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Стоимость валюты в обменниках банков отличается от официального курса НБУ.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40 грн 41 грн
Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,1 грн 41 грн
Доллар 39,85 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,65 грн 38,65 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,7 грн 41,3 грн
Доллар 39,9  грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,2 грн 41,4 грн
Доллар 39,95 грн 40,55 грн

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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