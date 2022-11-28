Евро подешевел на 11 копеек: курс валют в Украине 28 ноября
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Нацбанк Украины установил на понедельник, 28 ноября, официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 37,96 грн/€.
Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу, 25 ноября.
Курс доллара неизменен с 22 июля, когда финрегулятор зафиксировал его на отметке 36,56 грн.
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Стоимость валюты в обменниках банков отличается от официального курса НБУ.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40 грн
|41 грн
|Доллар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41 грн
|Доллар
|39,85 грн
|40,5 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,65 грн
|38,65 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Доллар
|39,9 грн
|40,4 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,2 грн
|41,4 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,55 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк