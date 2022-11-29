Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют в Украине 29 ноября
Фото: НБУ
29 ноября официальный курс гривны составил 36,57 грн, евро – 38,30 грн. Таким образом, европейская валюта выросла в цене на 34 копейки, а доллар остался без изменений.
В банках средний курс доллара составляет 39,90–40,39 грн, евро – 40,50–41,30 грн.
Курс валют в ПриватБанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40 грн
|41 грн
|Доллар
|39,5 грн
|40 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25 грн
|41,15 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,5 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,2 грн
|39,3 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Доллар
|39,9 грн
|40,4 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,0 грн
|41,25 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,4 грн
В обменниках доллар можно купить за 40,15 грн, а продать по 40,25 грн. Евро немного дороже, в среднем – 41,05-41,25 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк