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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют в Украине 29 ноября

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют в Украине 29 ноября
Фото: НБУ

29 ноября официальный курс гривны составил 36,57 грн, евро – 38,30 грн. Таким образом, европейская валюта выросла в цене на 34 копейки, а доллар остался без изменений.

В банках средний курс доллара составляет 39,90–40,39 грн, евро – 40,50–41,30 грн.

Курс валют в ПриватБанке:

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Валюта покупка продажа
Евро 40 грн 41 грн
Доллар 39,5 грн 40 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 грн 41,15 грн
Доллар 39,95 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,2 грн 39,3 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,7 грн 41,3 грн
Доллар 39,9 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,0 грн 41,25 грн
Доллар 39,8 грн 40,4 грн
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В обменниках доллар можно купить за 40,15 грн, а продать по 40,25 грн. Евро немного дороже, в среднем – 41,05-41,25 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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