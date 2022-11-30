Дефицит электроэнергии достигает 27%, в случае превышения будут аварийные отключения – Укрэнерго

Ноябрь, 30 в 11:42

Производители электроэнергии по состоянию на 11:00 обеспечивают 73% потребления, то есть дефицит мощности генерации составляет 27%, сообщает компания Укрэнерго.

– Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме, – объясняют энергетики.

В Укрэнерго говорят, что облэнерго получили лимиты потребления, и при их превышении применяются аварийные отключения света, чтобы избежать перегрузки сетей и обеспечить баланс в энергосистеме.

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Несколько дней назад глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины может вернуться к графикам плановых отключений света уже в эти выходные.

30 ноября в Киеве и области продолжаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.