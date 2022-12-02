Официальный евро снова подорожал: курс валют на 2 декабря
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Сегодня 2 декабря официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 38,20 грн.
Накануне стоимость евро составила 37,91 грн. В сутки европейская валюта подорожала на 29 коп.
Официальный курс доллара по-прежнему остается без изменений – 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 02.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,4 грн
|41,4 грн
|Доллар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,35 грн
|41,30 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,55 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,45 грн
|39,55 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,9 грн
|41,50 грн
|Доллар
|40,0 грн
|40,40 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,50 грн
|41,75 грн
|Доллар
|39,7 грн
|40,3 грн
Ранее Нацбанк на случай длительного отсутствия электроснабжения определил перечень из 760 дежурных отделений системно важных банков, которые будут предоставлять услуги клиентам.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк