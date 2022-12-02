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Факты / Україна / Экономика

Официальный евро снова подорожал: курс валют на 2 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
Долари в руках пенсіонерки
Фото: Depositphotos

Сегодня 2 декабря официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 38,20 грн.

Накануне стоимость евро составила 37,91 грн. В сутки европейская валюта подорожала на 29 коп.

Официальный курс доллара по-прежнему остается без изменений – 36,56 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 02.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,4 грн 41,4 грн
Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,35 грн 41,30 грн
Доллар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,45 грн 39,55 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,9 грн 41,50 грн
Доллар 40,0 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,50 грн 41,75 грн
Доллар 39,7 грн 40,3 грн

Ранее Нацбанк на случай длительного отсутствия электроснабжения определил перечень из 760 дежурных отделений системно важных банков, которые будут предоставлять услуги клиентам.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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