Как можно пополнить мобильный счет Play?
Польский оператор предлагает несколько способов пополнения счета:
- на сайте;
- лично в отделениях Play;
- через банкомат;
- с помощью скретч-карт, которые можно купить в магазинах в Польше: есть несколько вариантов на 5, 10, 30, 50 PLN;
- через платежные терминалы в польских магазинах;
- с помощью мобильного приложения Play 24 (для iOS и Android).
Как пополнить счет Play на сайте?
Для этого необходимо:
- Перейти по ссылке.
- Указать свой номер телефона.
- Выбрать, на сколько хотите пополнить счет: 10, 25, 50 или 100 PLN.
- Нажать Далее.
Следуйте подсказкам, появляющимся на экране.
Пополнение с помощью скретч-карты
Вам необходимо купить скретч-карту в любом магазине или гипермаркете в Польше.
Каждая такая карта имеет 14-значный код, чтобы пополнить счет:
- соскребите полоску краски, которая скрывает код.
- введите на клавиатуре *100* + 14-значный код, расположенный под скретч-картой + #. Например, *100* 75436491058123#
Счет будет пополнен в течение нескольких минут. Вы получите соответствующее SMS.
Пополнение через платежный терминал
Платежные терминалы расположены во многих точках в Польше, например, в киосках Kolporter, Relay, In media или на заправочных станциях.
Чтобы пополнить счет, укажите продавцу номер телефона, который хотите пополнить, и сумму. Консультант введет данные в систему. После проверки вы должны оплатить пополнение, а продавец одобрит процедуру.
В течение нескольких минут указанный номер будет пополнен. Вы получите SMS-подтверждение.
Пополнение через мобильное приложение Play 24
Сперва скачайте программу на смартфон. Далее войдите в приложение и нажмите кнопку Пополнить в разделе Ваша учетная запись. Или вы можете нажать кнопку Повышения внизу экрана.
Введите желаемую сумму пополнения и нажмите Далее. Укажите адрес электронной почты, на который придет сообщение о подтверждении транзакции.
Теперь выберите способ оплаты:
- blik — введите код и подтвердите в приложении банка;
- karta — после перенаправления на страницу Blue Media введите данные карты;
- przelew online — выберите свой банк, авторизуйтесь и сделайте перевод;
- Google Play — для пользователей Android;
- Apple Pay — для пользователей iOS.
Нажмите Перейти к оплате и подтвердите процедуру.