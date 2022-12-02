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Факты / Україна / Экономика
Владислава Ткаченко |
Как пополнить счет польского оператора Play — инструкция

Как пополнить счет польского оператора Play — инструкция

Большинство украинцев, которые сейчас находятся в Польше, пользуются SIM-картами местных операторов.

Самой популярной польской компанией среди украинцев является оператор связи Play, который предоставляет разнообразные услуги по приемлемым тарифам.

Как пополнить мобильный счет на Play — узнавали Факты ICTV.

Как можно пополнить мобильный счет Play?

Польский оператор предлагает несколько способов пополнения счета:

  • на сайте;
  • лично в отделениях Play;
  • через банкомат;
  • с помощью скретч-карт, которые можно купить в магазинах в Польше: есть несколько вариантов на 5, 10, 30, 50 PLN;
  • через платежные терминалы в польских магазинах;
  • с помощью мобильного приложения Play 24 (для iOS и Android).

Как пополнить счет Play на сайте?

Для этого необходимо:

  1. Перейти по ссылке.
  2. Указать свой номер телефона.
  3. Выбрать, на сколько хотите пополнить счет: 10, 25, 50 или 100 PLN.
  4. Нажать Далее.

Следуйте подсказкам, появляющимся на экране.

Пополнение с помощью скретч-карты

Вам необходимо купить скретч-карту в любом магазине или гипермаркете в Польше.

Каждая такая карта имеет 14-значный код, чтобы пополнить счет:

  • соскребите полоску краски, которая скрывает код.
  • введите на клавиатуре *100* + 14-значный код, расположенный под скретч-картой + #. Например, *100* 75436491058123#

Счет будет пополнен в течение нескольких минут. Вы получите соответствующее SMS.

Пополнение через платежный терминал

Платежные терминалы расположены во многих точках в Польше, например, в киосках Kolporter, Relay, In media или на заправочных станциях.

Чтобы пополнить счет, укажите продавцу номер телефона, который хотите пополнить, и сумму. Консультант введет данные в систему. После проверки вы должны оплатить пополнение, а продавец одобрит процедуру.

В течение нескольких минут указанный номер будет пополнен. Вы получите SMS-подтверждение.

Пополнение через мобильное приложение Play 24

Сперва скачайте программу на смартфон. Далее войдите в приложение и нажмите кнопку Пополнить в разделе Ваша учетная запись. Или вы можете нажать кнопку Повышения внизу экрана.

Введите желаемую сумму пополнения и нажмите Далее. Укажите адрес электронной почты, на который придет сообщение о подтверждении транзакции.

Теперь выберите способ оплаты:

  • blik — введите код и подтвердите в приложении банка;
  • karta — после перенаправления на страницу Blue Media введите данные карты;
  • przelew online — выберите свой банк, авторизуйтесь и сделайте перевод;
  • Google Play — для пользователей Android;
  • Apple Pay — для пользователей iOS.

Нажмите Перейти к оплате и подтвердите процедуру.

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Фото: Depositphotos

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