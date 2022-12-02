Платежные терминалы расположены во многих точках в Польше, например, в киосках Kolporter, Relay, In media или на заправочных станциях.

Чтобы пополнить счет, укажите продавцу номер телефона, который хотите пополнить, и сумму. Консультант введет данные в систему. После проверки вы должны оплатить пополнение, а продавец одобрит процедуру.

В течение нескольких минут указанный номер будет пополнен. Вы получите SMS-подтверждение.