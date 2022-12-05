Декабрь, 05 в 12:33

Официальный курс европейской валюты в понедельник, 5 декабря, Национальный банк Украины установил на уровне 38,54 грн/€.

Это на 34 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс американского доллара неизменен с июля этого года – 36,56 грн/$.

Сейчас смотрят

Курс валют в банках Украины 05.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,5 грн 41,5 грн Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,4 грн 41,55 грн Доллар 39,9 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,65 грн 39,69 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41,3 грн 42,1 грн Доллар 40,0 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,9 грн 42 грн Доллар 39,8 грн 40,4 грн

На наличном рынке доллар покупают по 39,8 грн, а продают по 40,3 грн. Курс евро: покупка – 41 грн, продажа – 41,95 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк