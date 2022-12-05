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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожало на 34 копейки: курс валют в Украине на 5 декабря

Валентина Летяк, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

Официальный курс европейской валюты в понедельник, 5 декабря, Национальный банк Украины установил на уровне 38,54 грн/€.

Это на 34 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс американского доллара неизменен с июля этого года – 36,56 грн/$.

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Курс валют в банках Украины 05.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,5 грн 41,5 грн
Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,4 грн 41,55 грн
Доллар 39,9 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,65 грн 39,69 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,3 грн 42,1 грн
Доллар 40,0 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,9 грн 42 грн
Доллар 39,8 грн 40,4 грн

На наличном рынке доллар покупают по 39,8 грн, а продают по 40,3 грн. Курс евро: покупка – 41 грн, продажа – 41,95 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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