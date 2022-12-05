Евро подорожало на 34 копейки: курс валют в Украине на 5 декабря
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Официальный курс европейской валюты в понедельник, 5 декабря, Национальный банк Украины установил на уровне 38,54 грн/€.
Это на 34 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс американского доллара неизменен с июля этого года – 36,56 грн/$.
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Курс валют в банках Украины 05.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,5 грн
|41,5 грн
|Доллар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,4 грн
|41,55 грн
|Доллар
|39,9 грн
|40,5 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,65 грн
|39,69 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,3 грн
|42,1 грн
|Доллар
|40,0 грн
|40,40 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,9 грн
|42 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,4 грн
На наличном рынке доллар покупают по 39,8 грн, а продают по 40,3 грн. Курс евро: покупка – 41 грн, продажа – 41,95 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк