Банковская карта в Польше: как выбрать банк и оформить
В Польше сейчас функционирует множество банков, создавших облегченные условия для оформления банковских карт украинцам.
Для того чтобы создать собственную карту, в большинство местных банков нужно принести минимальный пакет документов. Как выбрать банк и оформить банковскую карту в Польше – читайте в материале.
Банковская карта в Польше: Bank Credit Agricole
Один из самых популярных банков позволяет украинцам бесплатно открывать счета и получать карты. Также структура отменила плату за переводы в нашу страну и из Украины.
Для открытия счета в Bank Credit Agricole вам понадобятся следующие документы:
- личный паспорт;
- карта пребывания;
- разрешение на пребывание в Польше.
Банковская карта от Grupa SGB
Чтобы открыть счет, вам тоже не придется здесь платить за эту услугу. Как и оплачивать переводы.
В Grupa SGB нужно принести следующие документы:
- удостоверение личности иностранца;
- официальное разрешение на пребывание в Польше;
- ученический билет (если клиент несовершеннолетний).
Банковская карта в Польше: Alior Bank
Для украинцев этот банк тоже упразднил платные переводы. Для того чтобы открыть в нем счет, нужно иметь:
- украинский паспорт;
- карту пребывания;
- временное удостоверение личности иностранца.
Банковская карта в Польше: банк BOŚ
Эта карта платная. Однако учреждение отменяет ежемесячные оплаты, связанные с ведением счета и использованием карты. Но для этого нужно соблюдать следующие условия:
- платить 6 PLN в месяц (за ведение карты);
- 7 злотых (за пользование картой);
- если снимаешь в банкомате сумму менее 100 злотых, нужно платить 2,5 злотого за каждое снятие денег;
- банк упразднил плату за переводы в Украину.
Для того чтобы открыть здесь карту, нужны такие документы:
- два удостоверения личности или документ, удостоверяющий личность;
- еще один документ, подтверждающий идентификационные данные клиента (например, свидетельство о браке, водительские права, ученический билет, студенческий билет, служебное или профессиональное удостоверение).
Банковская карта от mBank
В финучреждении возвращают плату за переводы в Украину. Однако если вы – нерезидент, пока открыть карту не сможете.
Впрочем, впоследствии mBank планирует бесплатно оформлять счета с ограниченным сроком для украинцев.
Для этого нужно будет предоставить иностранный паспорт (украинский) и временный адрес проживания в Польше. Также в документы понадобится добавить номер PESEL и карту постоянного проживания.
Как открыть банковскую карту Citi Handlowy
Как и в большинстве вышеупомянутых банков, это учреждение отменило плату за переводы в Украину и из Украины.
Они не снимают плату за ведение счета и плату за снятие наличных в банкоматах других банков (первые несколько снятий в течение месяца, далее – до 10 злотых за каждое снятие).
Для того чтобы получить карту Citi Handlowy, следует иметь при себе паспорт гражданина Украины. Если есть еще какие-то документы при себе, работники учреждения будут рассматривать заявку в индивидуальном порядке.