Декабрь, 06 в 13:19

В Польше сейчас функционирует множество банков, создавших облегченные условия для оформления банковских карт украинцам.

Для того чтобы создать собственную карту, в большинство местных банков нужно принести минимальный пакет документов. Как выбрать банк и оформить банковскую карту в Польше – читайте в материале.

Банковская карта в Польше: Bank Credit Agricole

Один из самых популярных банков позволяет украинцам бесплатно открывать счета и получать карты. Также структура отменила плату за переводы в нашу страну и из Украины.

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Для открытия счета в Bank Credit Agricole вам понадобятся следующие документы:

личный паспорт;

карта пребывания;

разрешение на пребывание в Польше.

Банковская карта от Grupa SGB

Чтобы открыть счет, вам тоже не придется здесь платить за эту услугу. Как и оплачивать переводы.

В Grupa SGB нужно принести следующие документы:

удостоверение личности иностранца;

официальное разрешение на пребывание в Польше;

ученический билет (если клиент несовершеннолетний).

Банковская карта в Польше: Alior Bank

Для украинцев этот банк тоже упразднил платные переводы. Для того чтобы открыть в нем счет, нужно иметь:

украинский паспорт;

карту пребывания;

временное удостоверение личности иностранца.

Банковская карта в Польше: банк BOŚ

Эта карта платная. Однако учреждение отменяет ежемесячные оплаты, связанные с ведением счета и использованием карты. Но для этого нужно соблюдать следующие условия:

платить 6 PLN в месяц (за ведение карты);

7 злотых (за пользование картой);

если снимаешь в банкомате сумму менее 100 злотых, нужно платить 2,5 злотого за каждое снятие денег;

банк упразднил плату за переводы в Украину.

Для того чтобы открыть здесь карту, нужны такие документы:

два удостоверения личности или документ, удостоверяющий личность;

еще один документ, подтверждающий идентификационные данные клиента (например, свидетельство о браке, водительские права, ученический билет, студенческий билет, служебное или профессиональное удостоверение).

Банковская карта от mBank

В финучреждении возвращают плату за переводы в Украину. Однако если вы – нерезидент, пока открыть карту не сможете.

Впрочем, впоследствии mBank планирует бесплатно оформлять счета с ограниченным сроком для украинцев.

Для этого нужно будет предоставить иностранный паспорт (украинский) и временный адрес проживания в Польше. Также в документы понадобится добавить номер PESEL и карту постоянного проживания.

Как открыть банковскую карту Citi Handlowy

Как и в большинстве вышеупомянутых банков, это учреждение отменило плату за переводы в Украину и из Украины.

Они не снимают плату за ведение счета и плату за снятие наличных в банкоматах других банков (первые несколько снятий в течение месяца, далее – до 10 злотых за каждое снятие).

Для того чтобы получить карту Citi Handlowy, следует иметь при себе паспорт гражданина Украины. Если есть еще какие-то документы при себе, работники учреждения будут рассматривать заявку в индивидуальном порядке.