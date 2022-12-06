Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Банковская карта в Польше: как выбрать банк и оформить

Анна Голишевская, Редактор сайта
Банківська картка
Фото: Unsplash

В Польше сейчас функционирует множество банков, создавших облегченные условия для оформления банковских карт украинцам.

Для того чтобы создать собственную карту, в большинство местных банков нужно принести минимальный пакет документов. Как выбрать банк и оформить банковскую карту в Польше – читайте в материале.

Банковская карта в Польше: Bank Credit Agricole

Один из самых популярных банков позволяет украинцам бесплатно открывать счета и получать карты. Также структура отменила плату за переводы в нашу страну и из Украины.

Сейчас смотрят

Для открытия счета в Bank Credit Agricole вам понадобятся следующие документы:

  • личный паспорт;
  • карта пребывания;
  • разрешение на пребывание в Польше.

Банковская карта от Grupa SGB

Чтобы открыть счет, вам тоже не придется здесь платить за эту услугу. Как и оплачивать переводы.

В Grupa SGB нужно принести следующие документы:

  • удостоверение личности иностранца;
  • официальное разрешение на пребывание в Польше;
  • ученический билет (если клиент несовершеннолетний).

Банковская карта в Польше: Alior Bank

Для украинцев этот банк тоже упразднил платные переводы. Для того чтобы открыть в нем счет, нужно иметь:

  • украинский паспорт;
  • карту пребывания;
  • временное удостоверение личности иностранца.

Банковская карта в Польше: банк BOŚ

Эта карта платная. Однако учреждение отменяет ежемесячные оплаты, связанные с ведением счета и использованием карты. Но для этого нужно соблюдать следующие условия:

  • платить 6 PLN в месяц (за ведение карты);
  • 7 злотых (за пользование картой);
  • если снимаешь в банкомате сумму менее 100 злотых, нужно платить 2,5 злотого за каждое снятие денег;
  • банк упразднил плату за переводы в Украину.

Для того чтобы открыть здесь карту, нужны такие документы:

  • два удостоверения личности или документ, удостоверяющий личность;
  • еще один документ, подтверждающий идентификационные данные клиента (например, свидетельство о браке, водительские права, ученический билет, студенческий билет, служебное или профессиональное удостоверение).

Банковская карта от mBank

В финучреждении возвращают плату за переводы в Украину. Однако если вы – нерезидент, пока открыть карту не сможете.

Впрочем, впоследствии mBank планирует бесплатно оформлять счета с ограниченным сроком для украинцев.

Для этого нужно будет предоставить иностранный паспорт (украинский) и временный адрес проживания в Польше. Также в документы понадобится добавить номер PESEL и карту постоянного проживания.

Как открыть банковскую карту Citi Handlowy

Как и в большинстве вышеупомянутых банков, это учреждение отменило плату за переводы в Украину и из Украины.

Они не снимают плату за ведение счета и плату за снятие наличных в банкоматах других банков (первые несколько снятий в течение месяца, далее – до 10 злотых за каждое снятие).

Для того чтобы получить карту Citi Handlowy, следует иметь при себе паспорт гражданина Украины. Если есть еще какие-то документы при себе, работники учреждения будут рассматривать заявку в индивидуальном порядке.

Читайте
Как снять валюту с интернет-карты Приватбанк: пошаговая инструкция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка