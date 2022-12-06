Декабрь, 06 в 13:58

Сегодня трудно представить свою жизнь без интернета и мобильной связи. Каждая страна имеет своих мобильных операторов, которые предоставляют эти услуги пользователям.

В Польше, где сейчас находится большое количество украинцев, одним из крупнейших мобильных операторов является Play.

Как подключить безлимитный интернет на Play и сколько это будет стоить, читайте в материале Фактов ICTV.

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Безлимитные тарифы на Play

Мобильный оператор Play предлагает пользователям несколько тарифов с безлимитным интернетом:

Solo XL — безлимитный интернет (40 ГБ на полной скорости), а также Безлимит на разговоры, SMS и MMS в Польше. Стоит он 35 зл/месяц;

— безлимитный интернет (40 ГБ на полной скорости), а также Безлимит на разговоры, SMS и MMS в Польше. Стоит он Solo XL Next — цикличный пакет с безлимитным интернетом (50 ГБ на полной скорости) и безлимит на разговоры, SMS и MMS в Польше. Тариф стоит 40 зл/месяц.

Эти услуги можно подключить только для тарифных планов Play na Kartę, FormułaPlay na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play na Kartę Lubię to!

Узнать, какой тариф подключен у вас, можно в мобильном приложении Play24 или набрав код *111*49*1#.

Пользователи тарифного плана PlayInternet na Karte могут подключить:

Месяц безлимита — 50 зл/месяц . Подключить можно в приложении Play24 или по номеру *111*1194*1# .

. Подключить можно в приложении Play24 или по номеру . Неделя безлимита — 20 зл/неделя . Активировать можно в приложении Play24 или по номеру *111*1192*1#.

. Активировать можно в приложении Play24 или по номеру День безлимита — 5 зл/24 ч. Подключить можно в приложении Play24 или по номеру *111*1191*1#.

Все пользователи могут подключить услугу Solo XXL. Это цикличный пакет, который стоит 40 зл/месяц. В предоставлеямые им услуги входит:

интернет безлимитный (20 ГБ на максимальной скорости);

безлимитные разговоры, SMS и MMS в Польше.

Узнать подробнее о каждом тарифе и просмотреть другие услуги, которые предлагает польский оператор, можно на официальном сайте Play.

Как подключить безлимитный интернет на Play

Сделать это можно двумя способами:

в мобильном приложении Play24;

по специальному номеру активации (для каждой услуги он разный).

В первом случае вам необходимо установить на свой смартфон мобильное приложение и найти там услугу безлимитного интернета, которую хотите подключить.

Следя за подсказками на экране, активируйте безлимит.

Чтобы подключить безлимит по номеру активации: