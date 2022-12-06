Как подключить безлимитный интернет к счету польского оператора Play: цены и тарифы
Сегодня трудно представить свою жизнь без интернета и мобильной связи. Каждая страна имеет своих мобильных операторов, которые предоставляют эти услуги пользователям.
В Польше, где сейчас находится большое количество украинцев, одним из крупнейших мобильных операторов является Play.
Как подключить безлимитный интернет на Play и сколько это будет стоить, читайте в материале Фактов ICTV.
Безлимитные тарифы на Play
Мобильный оператор Play предлагает пользователям несколько тарифов с безлимитным интернетом:
- Solo XL — безлимитный интернет (40 ГБ на полной скорости), а также Безлимит на разговоры, SMS и MMS в Польше. Стоит он 35 зл/месяц;
- Solo XL Next — цикличный пакет с безлимитным интернетом (50 ГБ на полной скорости) и безлимит на разговоры, SMS и MMS в Польше. Тариф стоит 40 зл/месяц.
Эти услуги можно подключить только для тарифных планов Play na Kartę, FormułaPlay na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play na Kartę Lubię to!
Узнать, какой тариф подключен у вас, можно в мобильном приложении Play24 или набрав код *111*49*1#.
Пользователи тарифного плана PlayInternet na Karte могут подключить:
- Месяц безлимита — 50 зл/месяц. Подключить можно в приложении Play24 или по номеру *111*1194*1#.
- Неделя безлимита — 20 зл/неделя. Активировать можно в приложении Play24 или по номеру *111*1192*1#.
- День безлимита — 5 зл/24 ч. Подключить можно в приложении Play24 или по номеру *111*1191*1#.
Все пользователи могут подключить услугу Solo XXL. Это цикличный пакет, который стоит 40 зл/месяц. В предоставлеямые им услуги входит:
- интернет безлимитный (20 ГБ на максимальной скорости);
- безлимитные разговоры, SMS и MMS в Польше.
Узнать подробнее о каждом тарифе и просмотреть другие услуги, которые предлагает польский оператор, можно на официальном сайте Play.
Как подключить безлимитный интернет на Play
Сделать это можно двумя способами:
- в мобильном приложении Play24;
- по специальному номеру активации (для каждой услуги он разный).
В первом случае вам необходимо установить на свой смартфон мобильное приложение и найти там услугу безлимитного интернета, которую хотите подключить.
Следя за подсказками на экране, активируйте безлимит.
Чтобы подключить безлимит по номеру активации:
- наберите нужный код и нажмите кнопку Вызов;
- вы автоматически активируете услугу и подключаете к своему тарифу.