Доллар и евро подешевели в обменниках: курс валют в Украине на 7 декабря
Сегодня, 7 декабря, Национальный банк Украины снизил курс евро по отношению к гривне. Официальный курс установлен на уровне 38,48 грн, а днем ранее – 38,73 грн.
Европейская валюта за сутки подешевела на 25 коп.
Что касается официального курса доллара, то он с июля остается без изменений – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках стоимость доллара значительно выше.
6 декабря до закрытия межбанка курс доллара не изменил своих позиций. Курс евро вырос на 4 коп. в покупке и продаже.
Какой курс валют в банках Украины 07.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,40 грн
|41,40 грн
|Доллар
|39,30 грн
|39,80 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70 грн
|41,65 грн
|Доллар
|39,85 грн
|40,45 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,35 грн
|39,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|41,90 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,20 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,65 грн
|41,80 грн
|Доллар
|39,65 грн
|40,25 грн
Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк