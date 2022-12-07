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Факты / Україна / Экономика

Доллар и евро подешевели в обменниках: курс валют в Украине на 7 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
Доллар и евро подешевели в обменниках: курс валют в Украине на 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, Национальный банк Украины снизил курс евро по отношению к гривне. Официальный курс установлен на уровне 38,48 грн, а днем ранее – 38,73 грн.

Европейская валюта за сутки подешевела на 25 коп.

Что касается официального курса доллара, то он с июля остается без изменений – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках стоимость доллара значительно выше.

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6 декабря до закрытия межбанка курс доллара не изменил своих позиций. Курс евро вырос на 4 коп. в покупке и продаже.

НБУ

Какой курс валют в банках Украины 07.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,40 грн 41,40 грн
Доллар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 грн 41,65 грн
Доллар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,35 грн 39,44 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,40 грн 41,90 грн
Доллар 39,80 грн 40,20 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,65 грн 41,80 грн
Доллар 39,65 грн 40,25 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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