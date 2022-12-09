Курс украинской гривны немного ослабил позиции после 24 февраля, однако в течение последней недели уверенно держит позиции в иностранной валюте.
По данным Национального банка Украины, официальный курс гривны к $1 (доллар) составляет 36,5686 грн, €1 (евро) – 38,4629 грн, а zł1 (злотый) – 8,2119 грн.
Официальный курс гривны
к иностранным валютам на 9 декабря 2022
Курс валют в Приватбанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,6
|41,6
|Доллар/грн
|39,2
|39,7
|Злотый/грн
|8,26
|8,98
Курс валют в Ощадбанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,7
|41,65
|Доллар/грн
|39,75
|40,4
Курс валют в Монобанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|38,65
|39,75
|Доллар/грн
|36,65
|37,44
Курс валют в А-Банке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,4
|41,4
|Доллар/грн
|39,2
|39,9
Курс валют в Райффайзен Банке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41,1
|41,6
|Доллар/грн
|39,7
|40
Курс валют в УкрСиббанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,7
|41,85
|Доллар/грн
|39,5
|40,1