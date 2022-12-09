Декабрь, 09 в 11:08

Курс украинской гривны немного ослабил позиции после 24 февраля, однако в течение последней недели уверенно держит позиции в иностранной валюте.

По данным Национального банка Украины, официальный курс гривны к $1 (доллар) составляет 36,5686 грн, €1 (евро) – 38,4629 грн, а zł1 (злотый) – 8,2119 грн.

Официальный курс гривны

к иностранным валютам на 9 декабря 2022

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