Декабрь, 10 в 12:32

В Украине заработал банкоматный национальный роуминг. Идея предусматривает установление единых лимитов на снятие наличных в банкоматах и отмену дополнительных комиссий для владельцев карточек других банков.

На днях в пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что обратились в банки с предложением по внедрению банкоматного национального роуминга. И самые крупные украинские банки уже присоединились к такой инициативе.

Согласно замыслу, это должно расширить возможности для удобного доступа граждан к своим средствам.

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Тот факт, что инициатива уже работает, подтвердил в эфире Украинского радио заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, на сегодняшний день к ней уже присоединились по меньшей мере 10 банков, которые отменили комиссию на снятие наличных для владельцев карточек других финучреждений.

– Это уже происходит. Несколько недель тому назад была такая идея, а сегодня мы уже получили от минимум десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для владельцев карточек других банков за выдачу средств в этих банкоматах отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом как банкоматом своего банка, — подчеркнул Шабан.

В рамках банкоматного роуминга также установлены единые расширенные лимиты на снятие наличных денег, что особенно важно в условиях длительных отключений света.

Как объяснил замглавы НБУ, идея состоит в том, что банки для владельцев карточек других финучреждений установили лимиты на выдачу наличных такие же, как и для собственных клиентов. Речь идет о суммах от 10 тыс. до 20 тыс. грн.

– Лимит может быть 10 – 20 тыс. Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить насущные потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег, – заявил Алексей Шабан.

Он посоветовал гражданам иметь запас наличных на несколько дней, чтобы в случае исчезновения света и связи, когда не будет работать терминал, иметь возможность рассчитываться.

Как известно, в ноябре Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров.

А с 21 октября НБУ разрешил покупать без ограничений доллары США по официальному курсу 36,6 грн за $1, однако с определенными условиями.

Источник: Национальный банк Украины, Украинское радио