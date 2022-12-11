Декабрь, 11 в 13:18

Укрэнерго получит более 400 млн евро на закупку необходимого оборудования для восстановления уничтоженной или поврежденной российскими ракетами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрэнерго.

Правительство Украины вынесло решение о предоставлении госгарантии по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 300 млн евро, который дополнит грант от правительства Нидерландов.

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В ближайшее время будет подписан договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также кредитное соглашение между Укрэнерго и ЕБРР. Это позволит направить средства для восстановления поврежденного оборудования, а также поддержки финансовой стабильности компании.

9 декабря Кабмин одобрил предоставление госгарантии по ссуде немецкого государственного банка KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе.

Также Правительство одобрило проект закона о ратификации изменения в финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, который позволит продолжить использование остатка ссуды (37,55 млн евро) для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.