Рада хочет освободить от пошлины и НДС ввоз генераторов и Starlink

Декабрь, 12 в 13:57

В Украине на законодательном уровне хотят освободить от пошлин и налогообложения ввоз генераторов, терминалов Starlink и другого оборудования.

Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, профильный налоговый комитет Верховной Рады единогласно поддержал ко второму чтению соответствующие законопроекты № 8196 и № 8197.

Целью этих документов является введение краткосрочных стимулирующих налоговых и таможенных льгот для содействия быстрому восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

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Среди ключевых положений законопроектов Железняк выделил следующие:

Законодательно внедряется ввоз в Украину генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлины и НДС (налога на добавленную стоимость). Эта норма касается и физических лиц. Она будет действовать до мая 2023 года.

Освобождение от пошлины и НДС будет распространено на почтовые и экспресс-отправления.

Появится возможность хранить горючее без лицензии в объеме до 2 тыс. литров. Об объемах, превышающих этот лимит, нужно будет сообщать налоговой.

Техническую помощь для Украины от Энергетического сообщества (Energy Community), в которое входят члены Евросоюза и третьи страны, освободят от НДС и пошлин. Речь идет о ввозе оборудования для восстановления украинской энергосистемы.

Законопроектом № 8196 также предлагается ввести фискальные стимулы для производства собственных электрогенераторных установок в Украине. Для этого могут освободить от НДС товары, ввозимые субъектами хозяйствования, которые занимаются производством таких установок в нашем государстве. К таким товарам предлагают отнести двигатели и генераторы, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс Украины.

Новые правила не будут применяться к товарам происхождением из РФ.

Законопроект № 8197 вносит аналогичные изменения в Таможенный кодекс Украины.

По прогнозу Железняка, нардепы в течение этой недели рассмотрят законопроекты во втором чтении в сессионном зале ВР.

Как известно, в конце ноября Кабинет министров утвердил необходимые документы, чтобы терминалы Starlink, обеспечивающие спутниковую связь, завозились в Украину без пошлины и НДС.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка