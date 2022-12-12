Евро снова подорожал: официальные курсы валют от НБУ на 12 декабря
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В понедельник, 12 декабря, Нацбанк Украины установил официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 38,6 грн/€1.
Это на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Американский доллар стабилен, его курс не изменился с июля этого года – 36,56 грн/$1.
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В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Курс валют в банках Украины 12.12.2022:
Курс валют в Приватбанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,6
|41,6
|Доллар/грн
|39,2
|39,7
|Злотый/грн
|8,23
|8,94
Курс валют в Ощадбанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,7
|41,65
|Доллар/грн
|39,75
|40,4
Курс валют в Монобанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|38,65
|39,75
|Доллар/грн
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен Банке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41,4
|41,8
|Доллар/грн
|39,8
|40,2
Курс валют в УкрСиббанке
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,7
|41,85
|Доллар/грн
|39,5
|40,1
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк