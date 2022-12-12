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Факты / Україна / Экономика

Евро снова подорожал: официальные курсы валют от НБУ на 12 декабря

Валентина Летяк, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

В понедельник, 12 декабря, Нацбанк Украины установил официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 38,6 грн/€1.

Это на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Американский доллар стабилен, его курс не изменился с июля этого года – 36,56 грн/$1.

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Фото: НБУ

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Курс валют в банках Украины 12.12.2022:

Курс валют в Приватбанке

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 40,6 41,6
Доллар/грн 39,2 39,7
Злотый/грн 8,23 8,94

Курс валют в Ощадбанке

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 40,7 41,65
Доллар/грн 39,75 40,4

Курс валют в Монобанке

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 38,65 39,75
Доллар/грн 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен Банке

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 41,4 41,8
Доллар/грн 39,8 40,2

Курс валют в УкрСиббанке

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 40,7 41,85
Доллар/грн 39,5 40,1

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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