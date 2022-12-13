Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют 13 декабря
Фото: Pixabay
По состоянию на 13 декабря официальный курс евро составляет 38,60 грн – за сутки не изменился. Курс доллара остается на уровне 36,56 грн.
В обменниках и доллар, и евро немного подорожали.
Межбанк открылся в диапазоне 36,5686-36,9343 грн/доллар. Торги по евро проходят на уровне 38,5835-38,9693 грн/евро.
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Какой курс валют в банках Украины 13.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,75 грн
|41,75 грн
|Доллар
|39,30 грн
|39,80 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,80 грн
|41,70 грн
|Доллар
|39,70 грн
|40,40 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,35 грн
|39,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|41,80 грн
|Доллар
|39,70 грн
|41,10 грн
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Євро
|40,80 грн
|42,00 грн
|Долар
|39,60 грн
|40,20 грн
Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк