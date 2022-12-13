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Факты / Україна / Экономика

Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют 13 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют 13 декабря
Фото: Pixabay

По состоянию на 13 декабря официальный курс евро составляет 38,60 грн – за сутки не изменился. Курс доллара остается на уровне 36,56 грн.

В обменниках и доллар, и евро немного подорожали.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686-36,9343 грн/доллар. Торги по евро проходят на уровне 38,5835-38,9693 грн/евро.

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Какой курс валют в банках Украины 13.12.2022:

НБУ

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,75 грн 41,75 грн
Доллар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,80 грн 41,70 грн
Доллар 39,70 грн 40,40 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,35 грн 39,44 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,40 грн 41,80 грн
Доллар 39,70 грн 41,10 грн

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Євро 40,80 грн 42,00 грн
Долар 39,60 грн 40,20 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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