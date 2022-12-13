Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине €18 млрд

Декабрь, 13 в 16:30

Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление €18 млрд макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Важный сигнал единства. Болотные черти его не разрушат, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

Отметим, что этот заем установлен со льготным периодом на 10 лет. Страны-члены будут компенсировать основную часть расходов на уплату процентов за счет внешних ассигнованных доходов. Гарантии для этих заимствований будут предоставлены либо из бюджета Европейского Союза, либо из стран-членов ЕС.

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Напомним, что 13 декабря Европейский Союз заключил соглашение с Венгрией, чтобы Будапешт снял вето по ключевым вопросам ЕС, в частности, о выделении Украине пакета помощи в размере €18 млрд.